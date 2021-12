Michee in radio con il singolo “Merry Christmas”

Michee in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo intitolato “Merry Christmas”

È Natale. Si ricevono auguri da ogni parte. Pensi alle persone a cui vorresti rispondere e a quelli a cui non puoi più scrivere, chiamare o raggiungere in alcun modo. Ciascuno di noi ha vissuto qualcosa del genere, specialmente al giorno d’oggi dove il Covid chiude frontiere e semina morte. Michee scrive “Merry Christmas”, una ballade piena di emozioni e immagini di persone a cui vorrebbe augurare Buon Natale e dare una speranza per giorni migliori. La batteria di Roman Roth (batterista dei Simply Red) e le chitarre di Luca Colombo sottolineano il feeling Classic Pop del brano.

Spiega l’artista a proposito della nuova release: «”Merry Christmas” è una ballata natalizia piena di emozioni e immagini di persone a cui vorrei augurare Buon Natale e dare una speranza per giorni migliori».

Il video di “Merry Christmas” è un viaggio sentimentale nell’atmosfera natalizia, caratterizzata da affetti vicini e lontani. Sotto la regia di Jerome Knaus, il videoclip è girato nella casa di Michee.

Guarda “Merry Christmas” su YouTube

Biografia

Michee nasce a Zurigo ma ha origini lucane. All’età di sei anni suo nonno gli regala una fisarmonica e da lì nasce la sua passione per la musica. Dopo anni di piano bar e orchestra, continua a scrivere canzoni che per molto tempo rimangono nel cassetto. Dopo aver scritto canzoni per Billy Todzo, Larry Woodley e Dhenibe, finalmente l’esordio con i suoi primi brani “Voglia Di Te”, “Elettrica” e “Tu Ce Faci”, quest’ultimo uscito in anteprima video su L’Espresso. Sempre in anteprima, il video di “Pennie” è uscito su Wonderland Magazine UK aggiungendo: “Michee’s “Pennies” is a must-listen”. Il suo obiettivo è raggiungere il maggior numero di persone e trasmettere emozioni.