Le Lili online con il nuovo Ep “Spazio”

Si intitola “Spazio” il primo Ep del duo elettronico sardo delle Lili, fuori sulle piattaforme digitali per Garrincha Dischi

Dopo aver intrapreso una nuova avventura discografica pubblicando i primi tre singoli in italiano, le lili, progetto elettronico delle produttrici e polistrumentiste Lisa Masia e Marina Cristofalo – già note come Lilies on Mars, enfants prodiges scoperte dal maestro Franco Battiato – sono finalmente pronte a suggellare questo percorso con l’EP “SPAZIO” fuori per Garrincha Dischi.

Registrato tra Sardegna, Veneto, Lazio ed Emilia Romagna, tra stems viandanti in rete, ricucendo arrangiamenti, improvvisandoci sopra in dirette e in differita – come raccontano le lili – “SPAZIO” è un lavoro di cinque tracce dalle sonorità elettroniche, dove il ritmo e la voce si combinano in una sintesi perfetta tra l’impeto travolgente della dance e le melodie oniriche del dream pop, traducendosi in un discorso tanto personale e introspettivo quanto universale perché rivolto a tutti.

«È un lavoro spudoratamente borderline – continuano Marina e Lisa – ed il primo capitolo “SPAZIO”, identifica il luogo non luogo, immateriale, niente di più intimo e personale allo stesso tempo. È il nostro primo progetto musicale cantato in italiano su musica elettronica dove ci siamo alternate nella produzione e registrazione di synth, pad, chitarre e drum machines. Dai nostri precedenti dischi come Lilies on Mars, dove abbiamo sempre definito lo spazio come un luogo nostro materiale, ben definito e collocato nel nostro universo di compositrici che lavoravano e vivevano insieme a Londra dove abbiamo iniziato il nostro percorso artistico, con lili, lo spazio si smaterializza e le distanze diventano un valore assoluto di cambiamento».

Tracklist

01 – Tutto E Niente

02 – Parco Giochi

03 – Ritornare

04 – Fai Quel Che Sei

05 – Non Dormi Mai

BIOGRAFIA

lili è la creatura che nasce dalle menti di Lisa Masia e Marina Cristofalo. Produttrici e musiciste polistrumentiste, già note come le Lilies on Mars – scoperte da Franco Battiato, con cui collaborano dal 2007 al 2012 – si formano in Inghilterra.

lili è la sintesi di beat e melodie create da synth, chitarre e modulazioni mescolati a sonorità dream pop, con le voci di Lisa e Marina che sperimentano per la prima volta un progetto interamente in lingua italiana.

Tra le influenze più importanti, i Broadcast, nell’uso di drum machine e suoni fuori dall’ordinario, Delia Derbyshire, pioniera della musica elettronica degli anni 60’ e tra tantissimi altri Radiohead, Moderat, Caribou, St Vincent, Grimes.

Il primo inedito “Ritornare”, simbolo di questa nuova avventura, esce il 24 aprile per Garrincha Dischi e compreso in “Garrincha Libera Tutti”, l’ottavo mixtape della label bolognese. Il 19 novembre pubblicano il singolo “Parco giochi”, sempre per la label bolognese, a cui segue il brano “Fai quel che sei” rilasciato il 12 maggio 2021. L’uscita del loro primo Ep “SPAZIO”, primo capitolo del nuovo album, è prevista per il 10 dicembre 2021.