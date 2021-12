Disponibile in libreria “Piet Mondrian. Dalla figurazione all’astrazione”, catalogo della mostra al MUDEC di Milano, insieme a due libri di approfondimento sull’artista

Edito da 24 ORE Cultura, è in libreria “Piet Mondrian. Dalla figurazione all’astrazione”, catalogo della mostra, in programma al MUDEC – Museo delle Culture di Milano fino al 27 marzo 2022, dedicata al grande artista olandese e al processo evolutivo artistico che lo portò dalla tradizione del paesaggio fino alla ricerca di una nuova forma e allo sviluppo del suo stile unico e astratto, che l’ha reso inconfondibile e universalmente celebre.

A cura di Benno Tempel , storico dell’arte e direttore del Kunstmuseum dell’Aja, museo che possiede la più grande collezione di opere dell’artista, il catalogo è un invito a conoscere un “altro” Mondrian e a riscoprirne i capolavori, fornendo una originale chiave di lettura della sua poetica e del processo evolutivo della sua arte, anche attraverso il confronto con altri artisti che hanno condiviso con lui il fermento creativo dell’epoca.

Protagonisti del primo capitolo del volume sono i membri della Scuola dell’Aja, un gruppo di artisti che vivevano e lavoravano a L’Aja tra il 1860 e il 1890 e che rivoluzionarono la pittura olandese, rifiutando le raffigurazioni idealizzate dell’epoca romantica a favore di un approccio più realistico. Le loro opere, caratterizzate dalla sobrietà nell’uso dei colori e con una decisa predilezione per il grigio, hanno creato l’immagine archetipica del paesaggio olandese conosciuta in tutto il mondo. La Scuola dell’Aja era al suo apice quando Mondrian iniziò la sua carriera di pittore alla fine dell’Ottocento. È quindi evidente l’influenza della Scuola sui suoi primi lavori.

Il catalogo prosegue l’analisi di un Mondrian prima e dopo il 1908. I suoi primi lavori, influenzati in parte dalla Scuola dell’Aja e in parte dalla sua formazione artistica tradizionale presso la Rijksakademie van Beeldende Kunsten, erano perlopiù paesaggi realizzati con un pennello largo e molte sfumature di ocra e di grigio.

È a partire dal 1900 che il pittore abbandonò progressivamente la rappresentazione fedele della natura per sperimentare forme e colori. Utilizzando mulini a vento, fossi, fiori e altri motivi, esplorò la possibilità di ridurre il mondo che lo circondava alla sua essenza assoluta.

Abbandonata la logica della prospettiva, che aveva caratterizzato l’arte europea dal Rinascimento in poi, inizia a dedicarsi alle forme astratte. Con l’utilizzo delle linee perpendicolari, l’artista renderà via via più radicale il proprio minimalismo fino a far nettamente prevalere, nell’ultima fase della sua carriera, le linee sui colori.

Particolare attenzione viene inoltre dedicata a “De Stijl”, il movimento sorto nei Paesi Bassi nel 1917 su iniziativa dello stesso Mondrian e di Theo van Doesburg e attivo ancora alle soglie degli anni Trenta, che innovò arte, architettura e design, con opere, tra gli altri, di Gerrit Thomas Rietveld.

A chiusura del catalogo, un focus sull’influenza che il Mondrian della fase neoplastica ha avuto sul mondo del design: dall’arredo alla grafica, dall’interior all’exhibition design, fino ad arrivare addirittura alla moda, con la collezione-tributo di Yves Saint Laurent del 1965.

Ad accompagnare il catalogo della mostra sono in libreria “Piet Mondrian. Una vita per l’arte” edito da 24 ORE Cultura e “Scritti teorici. Il neoplasticismo e una nuova immagine della società” edito da Libri Scheiwiller.

Curati dalla storica dell’arte Elena Pontiggia , i volumi estendono e approfondiscono lo studio di uno degli artisti più rivoluzionari del Novecento, “il pittore della griglia nera e dei rettangoli colorati” che cercava l’assoluto attraverso la composizione degli opposti.

Piet Mondrian. Dalla figurazione all’astrazione

A cura di

Benno Tempel – storico dell’arte e direttore del Museo Gemeentemuseum dell’Aia.

Scheda tecnica

Titolo: Piet Mondrian. Dalla figurazione all’astrazione

Editore: 24 ORE Cultura

A cura di: Benno Tempel

Formato: cartonato 23 x 28 cm

Pagine: 142 pagine con 160 illustrazioni

Prezzo: € 32,00

Codice ISBN: 978-88-6648-578-0

In vendita in libreria e online