Federica D’Andrea online con “Due Universi”

Il nuovo singolo di Federica D’Andrea, dal titolo “Due Universi” (LaPOP), è disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali

Quando siamo innamorati ci sentiamo tutto e niente allo stesso tempo, ed è proprio di questo sentimento ambivalente, terribile e stupefacente, che parla FEDERICA D’ANDREA in “DUE UNIVERSI”, sua nuova release. Una canzone d’amore in cui l’artista gioca con le metafore, canta dei pianeti della galassia nel contesto di una Roma che non è più “quella di una volta”. Il sound pop del pezzo ricorda Tommaso Paradiso, con i fiati sul ritornello e un’atmosfera sognante.

Spiega Federica D’Andrea a proposito del singolo: «In “Due universi” torno a cantare dell’amore: l’amore ci rende simili e diversi, ci avvicina e ci allontana… E come sarebbe bello se bastasse solo “un bacio per tenerci”!»

Biografia

Classe ’90, Federica D’Andrea si appassiona alla musica fin da piccola. Esordisce nel 1998 al 41°Zecchino d’Oro con la canzone “Batti 5 (4/4 di silenzio)” e così comincia il suo percorso musicale riscuotendo diversi successi in festival nazionali, internazionali, in varie trasmissioni Rai e reti private. Dalla passione per il jazz europeo, si avvicina allo swing italiano per poi specializzarsi sul repertorio degli anni 30-50. Si diploma in canto pop al conservatorio di musica L. Refice. Voce raffinata e performer carismatica, ha prestato la sua voce a cartoni animati e colonne sonore. È stata corista di Gianfranco Fasano e Rita Forte, noti cantanti del panorama musicale italiano, ed è attualmente la voce della band swing romana “Conosci mia cugina”. Nel 2018 esordisce da solista con l’EP “Via”. Nel 2021 si lega all’etichetta LaPOP e produce il singolo che sancisce il suo “secondo esordio”, “Magnifico”, online dal 2 luglio.