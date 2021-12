Agricoltura in Toscana: scorrono le graduatorie di 9 bandi

Valorizzare l’agricoltura in Toscana e sburocratizzare le procedure per l’accesso ai finanziamenti destinati agli investimenti: con questi obiettivi la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi si è orientata nelle ultime settimane a accelerare lo scorrimento di 9 graduatorie di altrettanti bandi del Psr e adottare regole più snelle in materia di disposizioni comuni per la presentazione delle nuove domande e per le procedure di rendicontazione.

“Una decisione che abbiamo preso grazie alla individuazione di nuove risorse comunitarie che ci ha permesso di dare una scossa positiva a tutto il settore”, ha spiegato Saccardi. “La manovra ha consentito di sbloccare circa 50 milioni di euro grazie allo scorrimento delle graduatorie e di avviare il percorso per i nuovi 20 bandi che ammontano a altri 160 milioni di euro”.

Ecco l’elenco dei 9 bandi: