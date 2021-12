Neuropatia delle piccole fibre: le diagnosi sono poche

La neuropatia delle piccole fibre, una condizione che induce dolore che assomiglia e si sovrappone alla fibromialgia, è significativamente sottodiagnosticata

La neuropatia delle piccole fibre, una condizione che induce dolore che assomiglia e si sovrappone alla fibromialgia, potrebbe essere significativamente sottodiagnosticata. E’ quanto emerge da uno studio presentato al Congress of Clinical Rheumatology-West annual symposium 2021.

“L’eziologia e la fisiopatologia della fibromialgia non sono completamente comprese”, ha precisato nella sua presentazione Khosro Farhad, assistente professore di neurologia presso il Massachusetts General Hospital.

Farhad ha fatto notare come la sensibilità al dolore nella fibromialgia ha dimostrato di essere associata ad un’alterata elaborazione e modulazione del dolore nel sistema nervoso centrale. “Ci sono anche studi che riportano anomalie nel sistema nervoso periferico, che potrebbero spiegare il dolore”, ha aggiunto. Queste anomalie sono osservate nella funzione delle piccole fibre nervose.

Un insieme di dati nell’ultimo decennio o più ha dimostrato che le anomalie nelle piccole fibre nervose possono avere un impatto su una piccola ma importante percentuale di pazienti con fibromialgia.

Uno studio condotto nei Paesi Bassi ha dimostrato che un tasso di prevalenza di 53 su 100.000 individui aveva un qualche tipo di neuropatia delle piccole fibre, secondo Farhad. “Se assumiamo che gli Stati Uniti abbiano la stessa prevalenza, ci aspettiamo di avere 170.000 pazienti con una neuropatia delle piccole fibre”, ha detto.

Inoltre, Farhad ha evidenziato che c’era qualche evidenza di patologia delle piccole fibre nel 40% dei pazienti con fibromialgia. “Se osserviamo la prevalenza del 2% (per la fibromialgia), prevediamo di avere 2,5 milioni di pazienti negli Stati Uniti, molti dei quali non diagnosticati”, ha affermato.

Ci sono molti fattori sconosciuti che circondano la neuropatia delle piccole fibre, inclusi i fattori genetici, gli autoanticorpi o altre malattie autoimmuni che possono essere coinvolte.

In assenza di una chiara comprensione di ciò che sta accadendo, il modo ottimale per gestire la neuropatia delle piccole fibre è semplicemente trattare i sintomi. “C’è una lunga lista di laboratori e test che possiamo fare, ma non viene fatto per tutti i pazienti”, ha spiegato Farhad.

Un esame clinico abbinato ad analisi di laboratorio è spesso sufficiente per determinare la presenza di neuropatia delle piccole fibre e avviare un programma di trattamento. “Il modo migliore di trattare è affrontare la causa, se può essere trovata”, ha detto Farhad. “Ma molte volte, non riusciamo a trovare la causa”.

Secondo Farhad, farmaci per il dolore neuropatico, antidepressivi, antiepilettici o bloccanti dei canali del sodio sono stati utilizzati con un certo grado di successo. “Queste non sono le migliori opzioni per il trattamento a lungo termine, ma alcuni pazienti ne hanno bisogno”, ha affermato.

Per quanto riguarda i trattamenti sperimentali o off-label, Farhad ha suggerito che l’immunoterapia è stata utilizzata con un tasso di risposta fino al 60%. Inoltre, steroidi e immunoglobuline per via endovenosa (IVIG) sono stati utilizzati con un certo grado di efficacia. Tuttavia, dati i costi e la difficoltà di produzione per le immunoglobuline, insieme alle carenze causate dalla pandemia di COVID-19, l’uso di questo approccio dovrebbe essere giudizioso.

Farhad alla fine ha incoraggiato i reumatologi a mantenere la neuropatia delle piccole fibre in considerazione per la diagnosi quando si tratta di pazienti affetti da fibromialgia. Sebbene i paradigmi di trattamento siano tutt’altro che perfetti, si ritiene che trovare la causa e affrontare il dolore siano in definitiva strategie più vantaggiose rispetto a diagnosi errate. Concludendo Farhad ha evidenziato come “Molti di questi pazienti ottengono una diagnosi di malattia psichiatrica”.

