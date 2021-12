Logistica per la moda: Bracchi investe in Italia

Bracchi, colosso bergamasco della logistica specializzato nei trasporti eccezionali di macchinari di grandi dimensioni, investe a Verona e Padova

Bracchi, multinazionale della logistica con headquarters nel bergamasco, specializzata nei trasporti eccezionali di macchinari di grandi dimensioni, è scesa in campo anche nel delicato settore del fashion ed oggi lavora con le più note eccellenze italiane, trasportando collezioni che devono essere tutelate sotto tutti gli aspetti, dalla sicurezza alla qualità fino alla segretezza e alla tutela della creatività.

Il polo fashion di Bracchi è a Tombolo, nel padovano, che è specializzato nelle attività di stiro, controllo qualità e ricondizionamento, attività altamente specializzate. Lo stabilimento ha capacità di gestire oltre 25.000 capi al giorno su un’area di oltre 10.000 metri quadri. Il magazzino supporta l’area tecnica con strutture e strumenti per lo stoccaggio temporaneo o stagionale per la preparazione e divisione ordini clienti. Nel magazzino oggi vengono gestiti due milioni di capi all’anno, principalmente abbigliamento e calzature.

«Il covid e la crisi delle materie prime – spiega il business developer, Matteo Vaccari – hanno dimostrato che la dipendenza dal Far East, e dunque dalla logistica via container, non è sostenibile nel medio periodo. Molte griffe stanno riportando la produzione in Italia, molte tra quelle più celebri a livello internazionale hanno attivato produzioni in Veneto, dove nel frattempo gli artigiani specializzati nelle lavorazioni conto-terzisti non hanno più la capacità produttiva di qualche anno fa».

«Un’azienda di moda oggi – continua Vaccari – deve concentrarsi sul suo core business ed affidarsi a mani e teste specializzate nel fornire servizi, perché la logistica non è solo un magazzino, ma è una continua ricerca di moderne soluzioni per la gestione di prodotti che sempre più spesso corrono veloci».

Nel logistic hub di Oppeano, nel veronese, su 25.000 metri quadri Bracchi gestisce la logistica integrata di importanti marchi del design Made in Italy movimentando più di dieci milioni di pezzi nell’arco dell’anno. I tempi di consegna sono ridotti al minimo perché i negozi oggi lavorano “just in time” con gli acquisti. Bracchi opera a livello europeo, consegnando a centinaia di retail gli ordinativi esatti che di volta in volta chiedono.