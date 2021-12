Gucci apre una nuova boutique a Cortina D’Ampezzo

Gucci apre una boutique nel cuore di Cortina D’Ampezzo, in Corso Italia 88, in collaborazione con lo storico retailer Franz Kraler

Lo store ospita le collezioni femminili e maschili di abbigliamento, borse, accessori e calzature.

Il concetto di lusso contemporaneo è suggerito non solo dall’utilizzo di materiali raffinati e originali, ma anche attraverso un uso preciso dello spazio.

Il bianco e la luce, a cui fanno da sfondo tende viola a contrasto e piedistalli luminosi, caratterizzano il ricercato design della boutique. Tavoli espositivi con finiture specchiate evocano un’atmosfera dall’ eleganza senza tempo.

Dal momento della sua apertura fino a metà gennaio, la boutique sarà interamente dedicata alla collezione The North Face x Gucci.

Caratterizzata da colori e stampe vivaci, tessuti innovativi, un logo unificato, che combina la grafica curva di The North Face con il nastro Web verde e rosso della Maison, il secondo capitolo della collezione The North Face x Gucci celebra lo spirito di avventura in tutte le sue forme.

Per il ready-to-wear bomber e giacche dal gusto retro, realizzati a partire da design originali The North Face degli anni 90, capi tecnici dai materiali ricercati e all’avanguardia, e design con il classico motivo GG all-over. Completano l’offerta abbigliamento, accessori, valigie, scarpe, stivaletti da montagna e zaini pensati per il mondo outdoor.

Per l’occasione, la boutique ricrea il mondo artico a cui si ispira la collezione stessa. Luci fredde si riflettono su superfici candide e luminose. Lo spazio è delimitato da tappetti soffici al tatto e alla vista che ricordano distese di neve fresca e immacolata. Su questi si adagiano manichini specchiati e supporti espositivi le cui forme irregolari ricordano piccoli iceberg.