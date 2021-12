Alleanza contro il Tumore Ovarico cambia il sito web

Il sito web dell’associazione Alleanza contro il Tumore Ovarico si rinnova e lascia il posto al primo portale italiano dei tumori ginecologici

Cambia abito il sito web dell’associazione Alleanza contro il Tumore Ovarico: nato come semplice sito informativo sul tumore ovarico, dopo aver raggiunto gli oltre 100mila utenti anno e le oltre 300mila pagine/anno visitate, ha lasciato il posto al primo portale italiano dei tumori ginecologici.

Nel mondo più di 3,5 milioni di donne soffrono di un tumore ginecologico. In Italia sono poco meno di 230mila e ogni anno si registrano 18mila nuove diagnosi. Fra questi il più frequente è il tumore dell’endometrio che interessa 117mila donne seguito dal tumore della cervice di cui soffrono 57mila donne, dal tumore dell’ovaio con 50mila casi in totale e dai tumori della vulva e della vagina che, per quanto rari, insieme sommano circa 6mila casi .Tumori complessi, spesso privi di strumenti di prevenzione di cui si parla troppo poco.

“I tumori ginecologici sono le neoplasie femminili più frequenti ma anche quelle meno conosciute dalle donne italiane” – conferma Nicoletta Cerana, presidente di Acto nazionale – I tumori dell’ovaio, dell’utero e i tumori della vulva, della vagina e della cervice uterina causati dal papilloma virus colpiscono molto frequentemente ma sono quelli di cui le donne parlano meno anche a causa dello stigma sociale che a volte si accompagna ad una diagnosi di tumore ginecologico. Con il nostro nuovo portale – continua Cerana – vogliamo colmare un vuoto di informazione e di rappresentanza delle 230mila donne italiane che combattono contro questi tumori. Ma vogliamo anche aiutare a vincere queste reticenze e a migliorare la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura di queste neoplasie.”

Ad ogni singolo tumore il portale dedica un ampio spazio con notizie e aggiornamenti dell’ultima ora, segnala i centri ospedalieri specializzati in oncologia ginecologica sia nelle regioni italiane che in Europa, aiuta pazienti e caregiver a partecipare ai programmi di supporto messi a disposizione dalle associazioni Acto nelle varie regioni e offre uno spazio aperto ai contributi e alle iniziative di clinici, istituzioni, ricercatori. I testi informativi sui tumori sono stati validati dal Programma di Ginecologia dell’Istituto Europeo di Oncologia diretto dalla Prof.ssa Nicoletta Colombo.

Ma il portale è anche qualcosa in più. Innanzitutto è l’infrastruttura digitale che connette tutte le associazioni ACTO permettendo a ciascuna affiliata regionale di gestire online in modo più efficace, sostenibile e sicuro dal punto di vista della privacy i vari processi gestionali, l’erogazione di servizi, i rapporti con i propri soci e le altre affiliate, le campagne di raccolta fondi.

Inoltre il portale è la piattaforma comune su cui Acto gestirà le azioni di sensibilizzazione in difesa della salute delle donne come ad esempio la campagna contro il tumore della cervice uterina che, nel mondo, è la seconda causa di morte per le donne tra i 15 e i 44 anni. La campagna, lanciata dall’OMS, promuove la vaccinazione anti HPV con l’ambizioso obiettivo di eliminare la causa di questo tumore entro il 2030.