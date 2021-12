Sanofi investe sull’Intelligenza artificiale di Owkin

Sanofi sta investendo nella startup franco-americana Owkin per sostenere iniziative di scoperta e sviluppo di farmaci in quattro tipi di tumore

Sanofi sta investendo nella startup franco-americana Owkin per sostenere iniziative di scoperta e sviluppo di farmaci in quattro tipi di tumore. La collaborazione strategica comporta un investimento azionario di 180 milioni di dollari in Owkin e un pagamento totale di 90 milioni di dollari nei prossimi tre anni, oltre a commissioni basate su pietre miliari che saranno determinate in seguito. “La metodologia unica di Owkin, che applica l’Intelligenza Artificiale (IA) sui dati dei pazienti da partnership con più centri medici accademici, supporta la nostra ambizione di sfruttare i dati in modi innovativi in R&S”, ha detto Arnaud Robert, vice presidente esecutivo e chief digital officer di Sanofi, in una dichiarazione.

Owkin, una società di medicina di precisione e intelligenza artificiale, è nota per la sua capacità di elaborare grandi set di dati attraverso modelli di AI biomedica predittiva. La sua rete di ricerca globale è alimentata dall’apprendimento federato, che consente agli scienziati dei dati di connettersi in modo sicuro a vasti set di dati e addestrare modelli di AI senza la necessità di mettere in comune le informazioni.

Con questa partnership, Sanofi può ottimizzare i suoi studi clinici e identificare biomarcatori predittivi per le malattie e i risultati del trattamento, in particolare in quattro tipi di cancro: cancro al seno triplo-negativo, cancro ai polmoni non a piccole cellule, mieloma multiplo e mesotelioma. D’altra parte, l’investimento di Sanofi aiuterà a sfruttare la piattaforma Owkin, che si sforza di far crescere il più grande database istologico e genomico del cancro raccogliendo informazioni dai migliori centri oncologici di tutto il mondo.

“La missione di Owkin è di migliorare la vita dei pazienti utilizzando la nostra piattaforma per scoprire e sviluppare il trattamento giusto per ogni paziente. Questa partnership storica con Sanofi vedrà l’apprendimento federato utilizzato per creare collaborazioni di ricerca su una scala davvero senza precedenti. Il futuro dell’IA per trasformare il modo in cui sviluppiamo i trattamenti è incredibilmente luminoso, e siamo orgogliosi di collaborare con Sanofi in questa missione”, ha commentato Thomas Clozel, M.D., il co-fondatore e amministratore delegato di Owkin.

Owkin lavora con i principali centri oncologici e aziende farmaceutiche negli Stati Uniti e in Europa. I suoi progetti più importanti includono Healthchain, un consorzio incentrato sull’AI finanziato dalla Banque Publique d’Investissement francese, e MELLODDY (Machine Learning Ledger Orchestration for Drug Discovery), una piattaforma di programma di apprendimento automatico che memorizza i dati da diverse aziende farmaceutiche per aiutare gli sforzi di scoperta di farmaci delle aziende senza compromettere la privacy.

Nnon è la prima volta che l’azienda biofarmaceutica francese ha collaborato con specialisti di intelligenza artificiale per sostenere la sua ricerca. Nel giugno di quest’anno, Sanofi ha stipulato un accordo simile con un’altra azienda di AI, CytoReason, per attingere ai modelli centrati sulle cellule e alle tecniche di deconvoluzione di quest’ultima per scoprire nuovi trattamenti per l’asma sia nei bambini che negli adulti. Il modello computazionale di CytoReason del corpo umano può simulare la malattia a livello cellulare, consentendo studi clinici sull’uomo più accurati e riducendo la necessità di utilizzare modelli animali.