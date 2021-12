Mang ci fa volare con la sua “Fantasia”

Si intitola “Fantasia” il nuovo singolo di Mang fuori sulle piattaforme streaming con l’etichetta discografica Digital Distribution Bundle

“Fantasi” é il nuovo singolo di Mang con l’etichetta discografica Digital Distribution Bundle. Prodotto dal beatmaker padovano RKB, il brano tipicamente teen pop, strizza l’occhio a sonorità elettroniche e racconta l’amore, come una grande avventura da vivere tutta di un fiato.

“Si può fermare il tempo quando ti ho tra le mani”?

Si chiede Mang in apertura. Forse no, ma chi è innamorato prova a convincersi che sia possibile, perché il tempo, purtroppo, non basta mai. Quindi, l’unico modo per non avere rimpianti é sfruttarlo al meglio, vivendo insieme emozioni nuove e momenti unici ed indimenticabili.

La nostalgia per la fine di un’estate magica può allontanare anche da un grande amore e quella persona – un tempo a noi così vicina – ci sembra improvvisamente inafferrabile, come la sabbia del mare.

In quel momento scatta la voglia di rivivere il fuoco dell’amore e quella ventata di magia, che ci ha stregato in passato.

La mente lascia così spazio all’immaginazione; un viaggio alla ricerca di quelle forti sensazioni, con la testa tra le nuvole, come dal finestrino di un aereo.

Perché infondo non c’è limite alla FANTASIA.

Biografia

Emanuele Giuglietti, in arte Mang, è un giovane cantautore pop, classe 2000.

All’età di 18 anni, inizia a studiare chitarra e nell’estate del 2020 pubblica da indipendente il suo primo singolo “Vieni con Me”; seguito nel febbraio del 2021 da “Proprio Come Me”, due brani che parlano d’amore, felicità e spensieratezza.

Dopo il successo del suo singolo estivo Segre1o, pubblicato con Digital Distribution Bundle, Mang torna a parlarci di amore e scaldarci il cuore anche in inverno con FANTASIA.