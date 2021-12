“Slang” è il nuovo singolo dei Mama Ska

Disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme digitali “SLANG“, il nuovo e attesissimo singolo dei Mama Ska, un pezzo travolgente ed elettrico, tutto da ballare a volume esagerato.

“Prendi i neologismi giovanili, mischiali con un sound vintage, arricchisci il tutto con un po’ di consolidato ritmo in levare e il risultato è SLANG, il nuovo singolo dei MAMA SKA”.

Reduci dal Sanremo Rock Festival 2021 che ha consegnato al loro brano “Cielo di Puglia” lo scettro come Miglior Brano Radiofonico, il prestigioso premio assegnato da una selettiva giuria di critici musicali e di addetti ai lavori, oltre al brillante podio d’argento, la band salentina scende nuovamente in pista con questo pezzo tutto da ballare. La Line up, nata nel lontano 1999, è composta da Roberto Lezzi: Voce, Gianluca Rubichi: Batteria, Alessandro Rubichi: Pianoforte e Voce, Marco Giaffreda: Chitarra e Voce, Simone Nocera: Trombone e Tromba, Marco Rubichi: Fisarmonica, Marco Palumbo al Basso.

In perfetto stile Mama Ska, “SLANG” è una canzone molto orecchiabile, ed oltre al brano, che si può ascoltare su tutte le piattaforme digitali, è online sul canale ufficiale Youtube del gruppo, anche un videoclip, con Regia di Eugenio Pranzo per Target House Production, Make-up e fotografia, Ilaria Piccinno.

Sul loro profilo facebook la band commenta così il nuovo singolo: “Noi Mama siamo felici e carichi come non mai nell’ annunciarvi che il nostro videoclip di “SLANG” è ufficialmente on line! C’è un linguaggio giovanile che ci ha sempre affascinati, forse perché alcune parole sono già musica. Noi, abbiamo voluto racchiuderle tutte in un unico pezzo, con uno stile vintage ma moderno nello stesso tempo. La Musica, spesso, riesce a far coesistere elementi apparentemente distanti”.

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=0vDMvK6xVig