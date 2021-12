Ray-Ban lancia la nuova Holiday Campaign

Ray-Ban parte per la California per concedersi un Natale al caldo in compagnia di uno storico occhiale da sole dallo stile cool: Burbank torna a prendersi la scena

Chi dice che l’inverno è buio? In vista del luccichio della stagione delle feste, Ray-Ban parte per la California per concedersi un Natale al caldo in compagnia di uno storico occhiale da sole dallo stile cool: in perfetta sintonia con il motto “You’re On”, Burbank torna a prendersi la scena.

Celebrando questa icona degli archivi con una campagna che trasmette vibrazioni positive anche nei climi più gelidi, l’offerta natalizia è tutta incentrata su modelli che permettono di esprimere sé stessi, ovunque e in ogni stagione, per essere sempre protagonisti come vuole la filosofia “You’re On”. Che tu sia un amante delle feste o voglia solo approfittare di questi giorni per svagarti un po’, Ray-Ban ti aiuta a definire la tua visione unica della vita con uno stile autentico.

E quando si parla di autenticità, Burbank è un vero maestro: audace, spontaneo e originale, unisce fascino vintage e attitudine contemporanea; è grintoso, fedele a sé stesso, e sempre pronto a catturare la luce.

Ma in queste festività non è da solo: ad affiancarlo ci sono una serie di modelli classici e proposte inedite, tutti altrettanto di tendenza.

Portando le vibrazioni old school in una dimensione digitale, la nuova campagna You’re On punta – e sempre punterà – ad avvicinarsi alla nostra community. Sintonizzato con tutti i desideri della nuova generazione, il suo approccio offre un’esperienza immersiva in tutti i canali social strategici, perché la nuova normalità è più reale che mai, e sta cambiando le cose.

Composta da eroi della quotidianità, la community You’re On vede la vita con occhi nuovi, sfoggiando la propria visione del mondo attraverso la lente inimitabile dello stile Ray-Ban. Perché le lenti sono da sempre il nostro marchio di fabbrica, e sempre lo saranno.

Concepito per la vita e le persone che la vivono, Ray-Ban ti permette di essere sempre al centro della scena, che tu abbia gli occhi di tutti addosso o no. E nella guida ai regali di quest’anno, fedeli alle tradizioni, abbiamo dato ampio spazio al design inclusivo e a tutte le sue declinazioni. Integrando lenti Evolve e Polar per l’offerta da sole e lenti su misura per le proposte da vista 100% Ray-Ban, le carismatiche forme in acetato e le iconiche montature in metallo celebrano i nostri modelli più iconici e la loro evoluzione, i trend più hot della stagione e il look disinvolto dei must have più cool, a cui si aggiunge la raffinatissima limited edition dell’esclusiva capsule Titanium.