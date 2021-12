Rally: alla Ronde di Sperlonga spazio alla solidarietà

Ronde di Sperlonga: Clarissa Chiacchella, copilota del molisano Fabrizio Luzzi, porterà il forte e significativo messaggio dell’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla

La solidarietà, un messaggio di speranza, uno stimolo a guarda all’orizzonte, al futuro, saranno in gara alla 13^ Ronde di Sperlonga. Correranno con un messaggio importante, quello che porterà la copilota Clarissa Chiacchella, in gara sarà impegnata a legger le note al molisano Fabrizio Luzzi a bordo di una Skoda Fabia R5 del Team D’Ambra.

Clarissa Chiacchella è coinvolta da tempo nel portare nel mondo dello sport il messaggio dell’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – malattia della quale lei stessa è affetta, pur se in una forma lieve.

Questo è il suo racconto, che è anche un messaggio importante: “Mi è stata diagnosticata la Sclerosi Multipla ad aprile 2017, è stata una doccia gelata soprattutto perché non conoscevo praticamente nulla di questa malattia. Mi documentavo un po’ di nascosto perché era difficoltoso per le persone intorno a me comprendere i miei sintomi e la mia necessità di condividere dubbi e perplessità (ero un fiume in piena di domande).

Il primo anno è stato duro: volevo proteggere tutti e me stessa da non so bene cosa o forse dal giudizio e dalla mia mancata introiezione. La mattina mi svegliavo e sentivo il braccio formicolare, la mia testa pensava a Lei; in realtà avevo solo dormito troppo sul braccio sinistro. La sera zoppicavo, la testa era pesante, era Lei. In realtà ero io che non riuscivo a gestire il dolore di una “compagna per la vita”. Giorni, interminabili giorni, mesi di dolore, dolore mentale. Un passo alla volta, con il sostegno della mia dottoressa e delle Infermiere che mi seguono ancora oggi, ho imparato ad avere fiducia nella ricerca scientifica e nei medici. È stato l’inizio del giusto cammino!

Dal 2018 ho deciso di parlarne e di essere una voce che urla forte: “non ho scelto la malattia, ma proprio perché Lei è con me ogni secondo della mia vita, desidero che le persone la conoscano e non ne abbiano timore”.

Ho pianto, sofferto, elaborato e sono ripartita. Lei è la mia sfida e oggi, in realtà, é un grande stimolo per non fermarmi e per pormi sempre nuovi obiettivi. Molte persone ancora faticano a sentirne parlare, non conoscono, forse pensano io sia infettiva, o menomata o semplicemente hanno paura di ciò che non sanno (come me all’inizio). Comprendo che per molti sia difficile, anche il mio è stato un percorso doloroso, ma io scelgo di spiegare la stanchezza, i formicolii, a volte il malumore e le perplessità; li condivido, ne parlo e vivo la mia quotidianità serenamente. Sono conscia di non essere compresa appieno, ma sono altrettanto conscia di trasmettere un forte messaggio: mai mollare!

Desidero far conoscere e continuare a conoscere, io stessa, pregi e difetti della Sclerosi Multipla. Sì, ci sono anche dei pregi: vedi, guardi, ascolti, assapori la vita in modo diverso. Ciò che cerco di dire e di far vedere che bisogna lottare di fronte ad una diagnosi di Sclerosi Multipla, non bisogna disperarsi (e l’ho fatto anche io), non bisogna nascondersi e vergognarsi di qualcosa per cui non si hanno colpe. Si può vivere la quotidianità con coraggio e determinazione, lavorare, prendersi cura delle persone, stare con gli amici, i miei sono stati fenomenali nel sostenermi. Si può trovare equilibrio mentale e serenità. Si può!”

CHI E’ AISM

L’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti. L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla è vicina alle persone con sclerosi multipla, ovunque esse siano. Attraverso 98 Sezioni sul territorio, 5 Servizi Riabilitativi e 3 Centri Socio Assistenziali, l’Associazione promuove ed eroga servizi sociali e sanitari a livello nazionale e locale, offre informazione e consulenza, trasporto attrezzato, supporto diretto e sostegno psicologico.

AISM è ricerca. Dal 1998 l’Associazione è affiancata da FISM, Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, oggi primo ente finanziatore di ricerca di eccellenza sulla malattia in Italia. Grazie a FISM è stato possibile ottenere risultati importanti a livello nazionale e internazionale nella lotta contro la sclerosi multipla, risultati che hanno avuto un impatto concreto sulla vita di migliaia di persone affette dalla malattia. I grandi progressi ottenuti hanno portato a una più rapida diagnosi della sclerosi multipla e alla scoperta di terapie e trattamenti, anche se, oggi, la causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate. Circa 2,8 milioni di persone nel mondo vivono con la sclerosi multipla, più comune alle latitudini settentrionali, più lontane dall’equatore. In Italia sono oltre 130.000.

ISCRIZIONI: REGISTRATO IL “SOLD OUT”

Chiuse le iscrizioni alla Ronde di Sperlonga, adesso si passa alla compilazione dell’elenco iscritti, un lavoro certosino che comporta molta attenzione. Non è stato necessario procedere alla proroga del termine in quanto le adesioni hanno superato il plateau massimo degli equipaggi accettati. Purtroppo, circa una ventina di equipaggi non saranno ammessi all’elenco iscritti. Si è dunque confermato l’affetto di chi corre verso la gara, con adesioni confermate da fuori regione ed anche dall’estero: si profila una nuova ed entusiasmante edizione della gara, che ha confermato il proprio ruolo-guida del rallismo del centro sud Italia.

