Previsioni meteo 17 dicembre 2021: freddo in arrivo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 17 dicembre 2021: prosegue la fase di tempo stabile ma nel corso del weekend è attesa l’irruzione di aria gelida

Condizioni meteo per lo più stabili in Italia grazie al vasto campo di alta pressione che domina su buona parte dell’Europa. Correnti instabili dai quadranti nord-orientali portano sempre qualche nota d’instabilità invece al meridione, con isolate precipitazioni specie sui rilievi. Nella giornata di oggi non avremo variazioni di rilievo e il clima risulterà ancora stabile e soleggiato al Nord e al Centro. Maggiore copertura nuvolosa invece al Sud, che continuerà anche ad essere interessato da vènti più freddi provenienti da Est.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del fine settimana il tempo cambierà però drasticamente, con il ritorno dell’inverno. Il cedimento del campo di alta pressione lascerà infatti spazio all’arrivo di aria gelida che farà di nuovo crollare le temperature e riporterà la neve a quote basse: le regioni maggiormente interessate da questo peggioramento saranno dapprima quelle del Sud Italia, poi anche quelle centro-settentrionali.

Intanto per oggi, venerdì 17 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli in prevalenza sereni, possibili foschie o banchi di nebbia sulla Val Padana. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi specie sulle pianure. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con foschie o nebbie in formazione su coste e pianure. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino cieli in prevalenza sereni su tutte le regioni con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nubi sparse sui settori Adriatici, sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con nuvolosità irregolare e isolate piogge solo sul Molise. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità irregolare alternata a schiarite su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse e schiarite. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento al Centro-Nord, in lieve calo al meridione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.