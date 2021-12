I rebelHot pubblicano il singolo “Rock’n’roll Christmas”

I rebelHot pubblicano il nuovo singolo Rock’n’roll Christmas: il brano della band è disponibile online sulle piattaforme digitali

I rebelHot, band con all’attivo due album e date in tutta Europa con artisti come The Darkness, Y&T, Joe Lynn Turner e molti altri ancora, tornano con il nuovo singolo ‘Rock’n’Roll Christmas’, un brano rock natalizio che promette di movimentare le vostre feste.

Tra ricordi di festeggiamenti passati, auguri e brindisi a base di whiskey, la band ci porta il suo regalo di Natale, donandoci una colonna sonora festaiola a base di puro e infuocato rock’n’roll.

Ospiti speciali, Marco Simoncelli all’armonica e organo hammond e Laura Matarazzo ai cori.

Il nuovo singolo esce per l’etichetta Tanzan Music ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali a questo link.

Il brano sarà successivamente accompagnato da un lyric video e seguiranno alcune date dal vivo a partire da Gennaio 2022:

Venerdì 14 Gennaio 2022 – Arlecchino (Vedano Olona – Italy)

Sabato 29 Gennaio 2022 – The Brunch Brothers (Luzern – Switzerland)

Sabato 12 Febbraio 2022 – Lux (Marnate – Italy)