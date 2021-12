Disponibile in libreria “Valdisieve 30 & Lode”

Fuori il nuovo libro “Valdisieve 30 & Lode – Un territorio, trenta ricette, mille idee” di Riccardo Clementi e Stefano Frassineti (Edizioni Effigi)

È ufficialmente uscito in libreria, e in tutti i principali store online, il nuovo libro di Riccardo Clementi e Stefano Frassineti “Valdisieve 30 & Lode”, sottotitolo “Un territorio, 30 ricette, mille idee” (Effigi editore, 128 pagine), che vuole dare un messaggio di fiducia e condividere la gioia del gusto e dei sapori in questo Natale 2021, in cui forte è il bisogno di pace, serenità e convivialità.

Dalla penna di Clementi, giornalista e scrittore della Valdisieve che opera nel settore della comunicazione aziendale, e dall’estro culinario e letterario di Stefano Frassineti, chef eclettico e creativo molto conosciuto in Valdisieve e nel panorama fiorentino, prendono vita 30 ricette originali e gustose, che non sono semplici piatti con cui sbizzarrirsi in cucina per le feste natalizie e nel corso di un 2022 che tutti ci auguriamo di ripartenza e speranza, ma anche una dichiarazione di ricerca, un invito a cambiare paradigma e a riscoprire un bene comune che faccia tesoro delle relazioni umane, del linguaggio del silenzio, dei ritmi della natura, delle idee nuove senza rinnegare l’antica saggezza contadina.

È per questo che in tempo di Covid uno scrittore (Clementi), uno chef (Frassineti), un allevatore (Flavio Giannetti, noto alle cronache come protagonista del libro il “Contadino 2.0” uscito nel 2015 sempre a firma di Clementi) hanno deciso di fermare il tempo e di gettare al vento l’ansia dell’uomo moderno. Si sono guardati negli occhi e, accompagnati anche dalla lente fotografica di Sandra Pilacchi, hanno iniziato a dialogare sul senso del nostro esistere: il significato della convivialità, la cultura della cucina, i piatti del focolare, le tradizioni della Toscana popolare, la tenacia di allevare un animale e di coltivare la terra alla vecchia maniera, la capacità di innovare senza tradire la storia e il territorio di cui siamo figli, questo e molto altro ha tenuto compagnia alle serate in cantina allietate da un buon calice di vino.

È nato così un libro che non è soltanto una raccolta di ricette, ma una sorta di itinerario filosofico, antropologico e culinario che parte dalla mistica foresta di Vallombrosa per scendere lungo le vie della Valdisieve e fare tappa nella fattoria del Contadino 2.0 Flavio Giannetti. È da questo cammino – interpretato dalle parole di Riccardo Clementi – che gli animali, la loro storia nei secoli, la “ciccia” della Valle del Sasso, la pasta e la farina di grani antichi di Monte Sante Marie danno vita a piatti originali, quasi artistici nella loro genesi, partoriti dalla mente, dalla penna e soprattutto dalla genialità di Stefano Frassineti e “innaffiati” dai vini delle aziende vitivinicole del territorio, selezionati dal giovane sommelier Andrea Frassineti. Gli scatti della copertina e all’interno sono di Sandra Pilacchi, fotografa e food blogger della Valdisieve specializzata in foto di natura, paesaggi e cibo, mentre i disegni sono di Lara Carbone, artista poliedrica, autrice ed illustratrice italo-australiana, che nella sua pratica unisce pittura, modellato, cucito, ricamo e tecnologie digitali.

I “saluti ispirati” dei sindaci di Pontassieve Monica Marini, di Pelago Nicola Povoleri e di Rufina Vito Maida, la prefazione di Carlo Boni, vicesindaco di Pontassieve nonché agronomo e guida ambientale forestale, le note letterarie e i contributi di amici pensatori, insieme alle ricette “Ospiti Graditi” di chef speciali, completano un’opera che vuole essere un piccolo ma significativo raggio di luce, capace di squarciare il buio delle solitudini imposte dalla pandemia. Per ritrovarci intorno alla tavola di Natale a brindare alla vita con i piatti della #riscossacontadina.

in tutte le librerie d’Italia, ma anche nei principali store online. Il volume (16 euro) è già acquistabile a prezzo scontato sul sito web dell’editore Effigi, collana “Tavole Imbandite” ( http://www.cpadver-effigi.com/blog/valdisieve-30-e-lode-ricette-clementi-frassineti/ ), e a breve sarà disponibile e/o ordinabile, ma anche nei principali store online.