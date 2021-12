Previsioni meteo 16 dicembre 2021: anticiclone sul Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 16 dicembre 2021: tempo stabile e soleggiato sulle regioni del Nord e del Centro protette dall’alta pressione

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia in questi giorni di metà dicembre grazie a un robusto campo di alta pressione che protegge le regioni del Nord e del Centro dalle perturbazioni. L’anticiclone delle Azzorre non è ancora arrivato invece al meridione, dove i cieli risulteranno anche nella giornata di oggi più nuvolosi con rischio di isolate precipitazioni sui rilievi appenninici.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS fino al prossimo weekend ci attendono giornate di stabilità atmosferica, con sole prevalente salvo l’insidia delle nebbie, localmente fitte e persistenti sulla Pianura Padana. Più nubi al Sud e su Abruzzo e Molise con basso rischio di precipitazioni. Lo scenario evolverà da domenica, con l’arrivo di aria gelida dalla Russia e il ritorno della neve a quote basse.

Intanto per oggi, giovedì 16 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino stabilità diffusa con prevalenza di cieli sereni e visibilità ridotta lungo il Po. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano nebbie e foschie lungo la Pianura Padana; cieli sereni altrove. Nessuna variazione prevista nella notte. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni centrali. Al pomeriggio attesi maggiori addensamenti tra Marche e Abruzzo; aperture sulla Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto, salvo isolati piovaschi tra Campania e Basilicata. Al pomeriggio ampi spazi di sereno sulle Isole Maggiori; qualche pioggia sulla Puglia, variabilità asciutta altrove. In serata non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità irregolare sui settori peninsulari e qualche pioggia tra Campania, Puglia e Basilicata. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo su tutta la nostra Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.