“My World is Falling Down” è il nuovo singolo di Noir

Di base italiana con una lunga strada alle spalle, dal death metal alle collaborazioni con artisti pop rock italiani, Noir trova la sua strada in una raffinata ricerca e produzione elettronica. Per Blessed Cross Records,offre, un singolo intenso, con un ricco lavoro di sound design, voci solide e coinvolgenti. Le tematiche trattate restano molto scure ed intimiste, secondo la buona tradizione di Noir stesso.

Il singolo anticipa l’uscita del suo primo album (in uscita il 17 Dicembre), e contiene i remix dei due “piloti” della nave Blessed Cross Records, Giangi Cappai e Foby.

Giangi con la sua versione si muove abilmente tra Italo disco e synth pop Uk, mentre Foby non si smentisce con un sound profondo e melodic house.

Le due versioni sono il perfetto coronamento di una release che segna l’inizio del percorso di Noir in Blessed Cross Records, e se i presupposti sono questi, ancora una volta benvenuto a bordo di Noir!

My World is Falling Down – https://open.spotify.com/track/1vlzf8EXlzNBkimkJXrZax