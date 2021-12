Fino al 17 dicembre Manila Grace regala il ciondolo firmato Eleonora Brunacci: un gioiello per completare il proprio look in vista delle Feste

Manila Grace si prepara alle feste coccolando le proprie clienti con un cadeau pensato apposta per loro per celebrare insieme la magia del Natale.

Per quest’occasione, Manila Grace unisce il proprio tocco glamour a quello di Eleonora Brunacci, influencer con oltre un milione di followers su Instagram e direttrice creativa della linea femminile Nohow. Eleonora ha poi fondato il marchio di fashion jewelry Eleonora Brunacci Lab.

Fino al 17 dicembre a fronte di una spesa minima di 179€ nelle boutique Manila Grace, sul sito www.manilagrace.com e nei negozi aderenti all’iniziativa, le clienti riceveranno in regalo, fino ad esaurimento scorte, il ciondolo gioiello realizzata da Eleonora Brunacci per completare il proprio look per festeggiare al meglio le festività.

La collana ha uno stile chic ed elegante, proprio come quello di Manila Grace, che non rinuncia alla sua femminilità e all’eleganza, impreziosita da piccole pietre colorate e da un ciondolo a forma di cuore con dei brillantini.