I Bento pubblicano l’album “Hey Dreamers!”

“Hey Dreamers!” è l’album di esordio del duo electro-indie Bento: il disco è disponibile online su tutte le piattaforme streaming

Last Floor Studio presenta Hey Dreamers! album di esordio del duo pugliese Bento in bilico tra indietronica, ambient e visual art.

Hey Dreamers! è un appello rivolto a tutti coloro che vivono inseguendo i propri sogni. Ci si sente soli a volte in questa condizione e questo album con poche parole e tante suggestioni prova a trasmettere energia, conforto e meraviglia. Occorre la forza ed il coraggio per continuare a sognare conservando risorse per provare, mettere in pratica e sperimentare.

Il concept dell’album è il sogno, inteso come obiettivo da perseguire, ma anche come via di fuga, desiderio, a cui poter accedere, chiudendo gli occhi. Concreto e astratto: una dimensione non può esistere senza l’altra.

Indubbiamente l’opera è fortemente influenzata dalle radici del duo pugliese: “Il sud è un posto meraviglioso ma nello stesso tempo difficile e contraddittorio: paesaggi, clima e cibo lo caratterizzano, ma quanto è difficile lavorare e creare lontano dai centri davvero operativi, in succursali che non sono ancora nate o che muovono i primi passi. Il loro lavoro si traduce quindi in esigenza creativa, evadere creando. Un concetto difficile, un sogno ad occhi aperti”.

Ogni traccia tratta un sogno diverso o suoi aspetti:

FOLLOW: Scegli le persone da seguire o che ti accompagneranno nel tuo viaggio “Choose your follow”.

FORGET YOUR LIFE: Dimentica cioè che vedi e vivi, vedi le cose da un altro punto di vista e lasciati andare.

EMPATHY: Chiudi gli occhi e modella la tua mente “Close your eyes and choose your mind”.

BURNING: “Music is coming up”: la musica sta arrivando, un continuo incoraggiamento a fare ciò che piace.

UA: Il mistero dietro i sogni.

EASY: È facile farlo.

MOON: La luna, emblema dei sognatori, musa ispiratrice di pensieri.

Bento è un duo elettronico/acustico nato nel 2019 in provincia di Brindisi, che coinvolge i due produttori Francesco Barletta e Umberto Coviello entrambi polistrumentisti, con background diversi, ma con la stessa passione per la musica elettronica. La line up vede: Francesco Barletta (synth, drum machine e voce) e Umberto Coviello (acoustic drum). Elettronica, indietronica, ambient, soundtrack, electronic-pop. Melodie e drum machine si intrecciano a ritmiche creando incastri ordinati, incalzanti e travolgenti. La band si completa poi con la co-produzione di Carlo Madaghiele fonico Laboratori Testone (MI) e la creazione di Visual del VJ Claudio Macchitella che da sfondo ai video e ai live della band. All’attivo già due singoli usciti nel 2020, UA e Moon e la partecipazione al Genera Festival 2020. Nel marzo 2021 l’autorevole testata DJ Mag Italia li cita tra gli esponenti di riferimento della nuova ondata electro-indie italiana.