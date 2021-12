Quadrosonar in radio con il brano “Divino”

“Divino” è l’ultima uscita dei Quadrosonar con Sorry Mom! La traccia fonde sonorità Trip Hop di origine anglosassone con il pop più tipico e cadenzato, in chiave ballad

Tratto da “La Composizione dell’Aria”, il singolo segue lo spirito dell’album e fa della rarefazione e del mood etereo i suoi punti focali. Il testo in chiave poetica introduce in un luogo marino e naturale, per poi proiettarci negli occhi dell’autore, che non riesce a comunicare con la persona amata anche simbolicamente per il sole accecante che gli impedisce di vedere. Finisce così per rinunciare a lei in favore di un calice di vino, in senso metaforico. Il brano è un invito indiretto all’ascoltatore a parlare ed agire senza tenersi dentro i propri sentimenti, qualunque sia la loro natura.

I Quadrosonar nascono sotto l’impulso del cantante, tastierista e compositore Francesco Thomas Ferretti e del batterista Salva La Bella, precedentemente fondatori del gruppo rock elettronico The Blacklies con il quale hanno realizzato due album (Groundfloor 2008 e Kendra 2012) sotto etichetta inglese (uk division), un tour italiano, un tour europeo e hanno partecipato a prestigiosi festival aprendo concerti per Lucca Summer Festival, Metarock, Pistoia Blues e Arezzo Play.

Desiderosi di mettersi in gioco con un nuovo progetto, questa volta cantato in italiano, fondono il loro stile prevalentemente rock elettronico ad altri generi realizzando nel 2018, con il chitarrista Matteo Quiriconi e il bassista Alessio Landi, l’album di esordio dal nome Fuga sul pianeta rosso , co-prodotto da Marco Ribecai ed edito da Phonarchia dischi il 27 aprile 2018.

Questo album si distingue grazie ad uno stile di scrittura cinematografico, risultato di una visionaria introspezione delle varie problematiche esistenziali, sia personali che sociali, conducendo l’ascoltatore verso un viaggio interiore. Il disco ha avuto l’attenzione dalla critica che ha dedicato ai Quadrosonar interessanti recensioni sottolineando sia il lavoro di cura che la band ha dedicato alla ricerca delle sonorità che all’acume dei testi.

L’interesse per il suono già emersa in “Fuga sul pianeta rosso” accompagna i Quadrosonar verso una sensibilità riconducibile alla musica per film dove il loro graffio rock va a fondersi con le eteree armonizzazioni del mondo cinematografico. Questa predisposizione fa nascere il sodalizio con il compositore Vladimiro D’Angella, il quale si dedica all’intera produzione del concept album dal titolo “La composizione dell’aria” uscito il 17 settembre 2021.