I Malbianco online con il singolo “Uroboro”

“Uroboro” è il nuovo singolo targato Malbianco: la canzone è stata scritta in quarantena e pone l’ascoltatore faccia a faccia con la realtà

“Uroboro” è il nuovo singolo targato Malbianco. Amore e gioia si miscelano alle ambizioni più recondite e alla realizzazione dei propri sogni: ne emerge un’essenza purissima, rappresentata dal brano. Melodie dolci ed esplosivi riff distorti si alternano, incorniciati da sonorità aggraziate. Tutto ciò lascia spazio al sapore agrodolce di testo e voce.

La canzone è stata scritta in quarantena e pone l’ascoltatore faccia a faccia con la realtà.

“A volte bisogna deporre la spada per guardarsi con sincerità allo specchio.” Con “Uroboro”, Malbianco cambia nettamente le proprie sonorità, combinandole ad un testo introspettivo e singolare.

Il progetto Malbianco nasce nel 2014 dall’idea di Carlo (Voce, chitarra) e dal 2015 ne entrano a far parte Antonio (chitarra solista) e Alessandro (basso, synt e drum machine) formando l’eclettico trio. Una band che risulta difficile racchiudere in un unico genere, le cui sonorità si fanno strada in modo originale nell’attuale panorama della musica indipendente italiana, che li ha portati a firmare con l’etichetta “Sorry Mom!” a giugno

Malbianco ha all’attivo 3 LP: l’omonimo primo album del 2014, Bloom Boom del 2015 e Galline Elettriche terzo disco in studio del 2020. Dopo il rilascio di “Ritorno A Cartagena”, rilasciato nel luglio 2021, “Uroboro” è il secondo singolo che anticiperà il nuovo album “Dillo Bene”.