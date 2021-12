Gli Organic tornano con” The lacking animal”

“The Lacking Animal” è il nuovo album degli Organic: il disco è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming “The Lacking Animal”, il nuovo album degli Organic. Questo lavoro, che prende la forma di un visual album nel suo formato video digitale e come visial concert nella proposta performativa live, è incentrato sul concetto di “animale carente” così come proposto dal filosofo e antropologo Arnold Gehlen.

Partendo da qui, il primo brano rievoca un rito sciamanico, in omaggio all’opera di Alan Moore. Di seguito viene descritto il martirio di una coppia lesbica nel tardo Settecento, passando poi all’esplorazione delle conseguenze di un amore ormai finito. La lotta dell’uomo per la sopravvivenza è al centro della title track, con la traccia successiva a raccontare la traversata di un cavaliere post-umano, fuggito da una megalopoli in rovina, il quale scoprirà una nuova isola, protetta da un banco di nebbia imperscrutabile.

Il viaggio musicale si chiude con una riflessione sulla condizione dell’artista contemporaneo, rinchiuso in una gabbia che lo isola dal mondo circostante, che finirà per irrompere, ma inesorabilmente tardi: la band, infatti, si è liquefatta nell’attesa che il suo messaggio potesse arrivare all’umanità.

Organic è un progetto di matrice rock continuamente votato alla sperimentazione musicale (con contaminazione di elementi e suoni classici, elettronici, etnici, sacri) e nell’esplorazione di diversi campi artistici – colonne sonore per danza, cinema, teatro e installazioni multimediali.

Nel 2014 realizzano la colonna sonora per lo spot ufficiale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia (in onda in tutti i maggiori aeroporti italiani) e, due anni dopo, quella per il cortometraggio di viaggio “Vie di Pietra. Un itinerario nei secoli” per L’Assessorato al Turismo della Regione Puglia (in onda su National Geographic Italia e Sky Arte).

Tra il 2017 e il 2018 il brano originale per il cortometraggio musicale “Dove Sei?” (finalista al Cortinametraggio 2018 e al Brooklyn Film Festival 2018). Nel 2019 proseguono col lavoro sulle colonne sonore e installazioni audio-visive del Pervasive Live Show per Macnil Gruppo Zucchetti. Lo stesso anno vede la pubblicazione dell’album “Formosus”, vincitore del Bando Puglia Sounds Record.

Nel 2020 viene pubblicato il film “Formosus – The Journey to Salvation”, con regia di Massimiliano Cosi, distribuito su CHILI Italia e Amazon Prime Video.

Nel novembre 2021 pubblicano l’album “The Lacking Animal”.