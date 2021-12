Giacomo Lariccia duetta con Giulio Carmassi

Ascolta “Liberi”

Liberi è la storia di due ragazzi e del loro amore che sboccia all’ombra delle incertezze di questi anni. Un’epoca in cui il desiderio di libertà deve affrontare le limitazioni di un mondo in costante emergenza, dove la paura è diventata la nuova normalità.

“La ricerca della libertà, in questo nuovo millennio, afferma Lariccia, si è scontrata con gli eventi, reali e virtuali, che hanno generato una diffusa sensazione di angoscia e quindi una richiesta di sicurezza e di limitazione della libertà. La libertà interiore, però, è indipendente da qualsiasi condizione esterna: è il risultato di un percorso solitario che deriva dalla conoscenza, dalla scoperta dell’amore o della fede e, per questo, fondamentalmente resta una scelta.”

Lariccia canta: “Siamo liberi soltanto se ci liberiamo un po’ di noi.”

Libertà è liberarsi: “si diventa liberi – conclude Giacomo – abbandonando l’egoismo tipico dell’infanzia, la pretesa del controllo assoluto sulla vita e sulla morte, i desideri indotti dai meccanismi del consumismo o gli status symbol del successo a tutti i costi.“



Liberi è una canzone che affronta poeticamente una tema dibattuto ovunque nel mondo e che Lariccia aveva già affrontato, in parte, con il brano LIMITI (finalista alla Targa Tenco alla miglior canzone nel 2020).

Il singolo è stato prodotto e arrangiato da Marco Locurcio, che accompagna il percorso di Lariccia da ormai 10 anni e ospita, direttamente da Los Angeles, la tromba di Giulio Carmassi, polistrumentista e musicista del Pat Metheny Unity group. Carmassi ha collaborato, fra gli altri, con Lew Soloff, Will Lee’s Family band.

La collaborazione spontanea tra i due artisti nasce anche dall’incontro tra due eccellenze della musica italiana che da anni lavorano, con successo, tra la California e il Belgio raccogliendo consensi internazionali molto prestigiosi. Nonostante ciò la voglia dei due di affermarsi nel proprio paese è fortissima e questo brano ne è la prova nonché l’inizio.



“Liberi” è stato registrato negli studi Lanewood di Bruxelles e presso il Truffle Sound Studio di Los Angeles.

BIO

Giacomo Lariccia è un artista italiano sui generis. Vive a Bruxelles da circa 20 anni ed è attivo con il suo progetto da cantautore sulle scene di tutta Europa. Ha suonato in diversi paesi del mondo, al di là dell’Oceano e del Mediterraneo, è stato tre volte finalista alle Targhe del Premio Tenco (2012, 2014, 2020) insieme ad altri premi dedicati alla canzone d’autore.

Ha recentemente concluso una tournée Europea con diversi sold-out in Francia, Svizzera e Belgio e sta terminando le registrazioni del nuovo lavoro discografico, il 4° disco della sua carriera di cantautore italiano in giro per il mondo.

Ha collaborato con musicisti congolesi, belgi, francesi e ha proposto nei teatri europei uno spettacolo che unisce influenze di pop europeo, folk e della world-music al linguaggio della canzone d’autore italiana.

La pubblicazione del nuovo disco di Giacomo Lariccia è prevista per il 2022.

Giacomo è un cantautore che lascia l’Italia e trova l’America in Europa.

Dopo aver percorso in autostop le autostrade d’Europa, chitarra in spalla, Giacomo Lariccia si innamora di Bruxelles. Pianta le tende, si diploma in chitarra jazz e pubblica il suo primo disco da jazzista (Spellbound/Label Travers).

Un giorno, dopo anni passati a suonare in festival di jazz in giro per il mondo, scopre la potenza della parola, inizia a scrivere canzoni e in sette anni pubblica tre dischi come cantautore: Colpo di Sole 2012, Sempre Avanti 2014 e Ricostruire 2017 che affronta il tema della fragilità in 12 canzoni. Tutte per l’etichetta Avventura in Musica.