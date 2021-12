Risparmio e sostenibilità: anche a Natale si può

Risparmio e sostenibilità, anche a Natale sono possibili Ecco come fare con l’aiuto di app e siti giusti, contro gli sprechi e il consumismo

Natale, capodanno, l’epifania. Tra dicembre e gennaio le spese sembrano non finire mai. Ci sono i pranzi, le cene, i regali, le vacanze, c’è chi torna a casa perché vive lontano, chi ha famiglie numerose e non vuole deludere nessuno. Insomma, per quanto si cerchi di stare in un budget prefissato, tra entusiasmo natalizio e aumento dei prezzi non è facile riuscire a rispettarlo davvero. E poi a gennaio ci si ritrova a guardare il conto corrente con disperazione.

Per evitare che la situazione sfugga di mano, Tiendeo.it , compagnia leader in promo e offerte su cataloghi digitali, ha stilato un elenco di siti e app per festeggiare un fantastico Natale nel rispetto del risparmio, contro gli sprechi e il consumismo, riciclando e cercando sempre una soluzione originale, economica e sostenibile.

Spostamenti low cost

Per chi vuole (o deve!) spostarsi durante le feste, esistono varie soluzioni a prezzi contenuti. Certo è più semplice se si ha una certa flessibilità con le date e se ad esempio ci si può muovere in giorni infrasettimanali. Che si tratti di treno o aereo, esistono diversi siti e app che ci permettono di risparmiare e confrontare i prezzi. Per trovare le combinazioni migliori di volo c’è Skyscanner, che offre anche grande elasticità. Ad esempio si può selezionare unicamente l’aeroporto di partenza e chiedere di indicare le mete e le date più economiche. Mentre per chi si muove in treno e in autobus c’è Trainline, che mostra tutti i risultati indicando orari, durata del viaggio, costo e compagnia, in modo da avere un quadro completo delle possibilità che si hanno a disposizione per i propri spostamenti.

Risparmiare sulla benzina

Una delle spese importanti, che possono gravare sul bilancio familiare, è quella della benzina. Esistono vari siti su cui fare affidamento per trovare il benzinaio più economico nei paraggi e le stazioni di servizio indipendenti, come Prezzibenzina.it, che permette di selezionare sia in base a zone di interesse che nel proprio raggio. Questo, soprattutto per chi ha in programma di percorrere lunghi tratti, rappresenta una fonte importante di risparmio. Per chi invece vuole selezionare esclusivamente le stazioni di servizio indipendenti, si può cercare direttamente su Pompebianche.it..

Comparare le offerte

Che si tratti della spesa per il cenone di fine anno o dei regali di Natale, la cosa migliore da fare prima di acquistare è comparare. Mettere a confronto i volantini dei vari retailer è un modo estremamente efficace per pianificare i propri acquisti e risparmiare. Grazie a Tiendeo, si possono trovare e confrontare tutte le promo attive nei maggiori punti vendita italiani, dai supermercati, al bricolage, dai giochi ai negozi di abbigliamento. Essere sempre informato sull’andamento dei prezzi e valutare dove e quando comprare è alla base del risparmio e di una spesa ponderata, intelligente e senza sprechi.

Outfit second hand

Chi l’ha detto che il nostro outfit per le feste non può essere di seconda mano? Esistono un sacco di app che ci permettono di acquistare capi second hand in ottime condizioni e spendere davvero poco. Su Vinted, ad esempio, con meno di 30 € possiamo creare un look completo, e con meno di 10 € avere gli accessori necessari per sorprendere con pezzi unici. Non solo, esiste anche la possibilità di scambiare capi d’abbigliamento e accessori con gli altri utenti (per un Natale ancora più economico!).

Regali di Natale di seconda mano

Non limitiamoci al nostro abbigliamento, pensiamo anche ai regali per i nostri cari, che non devono necessariamente essere nuovi. Anzi, spesso si possono trovare oggetti fuori produzione che sono davvero una sorpresa per chi lo riceve. Ad esempio una borsa fuori produzione, una bici old style, oppure oggetti d’arredo vintage. In questo modo si evita di contribuire alla produzione di oggetti e si ricicla ciò che già esiste, dandogli una nuova vita. Tra le opzioni più note c’è Subito.it. Un’altra app da poco presente sul mercato italiano è la spagnola Wallapop, dove si può trovare un po’ di tutto a prezzi davvero ridotti.

Libri usati

Spesso durante le feste abbiamo più tempo per leggere, tra spostamenti in treno o in aereo e giorni di vacanza da dedicare a noi. I libri sono un’ottima compagnia, alla quale nessuno dovrebbe rinunciare solo per questioni di disponibilità economica. Per questo c’è Libraccio, che in Italia da decenni fornisce un ottimo servizio di compravendita di libri. Si può scegliere tra negozio fisico e online, e si possono trovare i titoli più inimmaginabili. Non dimentichiamoci che un libro è anche un ottimo regalo di Natale.

Cene antispreco a sopresa

Durante le feste pranzi e cene si moltiplicano. Per evitare che si trasformino nell’ennesima occasione di spreco, dove si butta una grande quantità di mangiare, una soluzione è organizzare cene dove ognuno può apportare le prelibatezze che non sono state consumate nei giorni precedenti, oppure ricorrere direttamente a Too Good To Go, la ormai celeberrima app che permette di acquistare a prezzi scontati prodotti prossimi alla scadenza, ma ancora ottimi. In questo modo si risparmia e si evita di buttare il cibo e si risparmia notevolmente. Per un periodo di grandi spese, è la soluzione migliore per festeggiare a prezzi contenuti. In più si gioca sull’effetto sorpresa fino all’ultimo, che fa molto Natale.