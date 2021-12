La catena danese per la casa JYSK apre in Umbria e Toscana

La catena danese per la casa JYSK arriva per la prima volta in Toscana e in Umbria: due importanti aperture a Prato e a Corciano (Perugia)

Il processo di espansione di JYSK, catena danese che propone un’ampia selezione di mobili, tessile per la casa, articoli decorativi, biancheria da letto, materassi e mobili da giardino d’ispirazione scandinava, continua anche durante le festività natalizie con due nuove aperture e relative assunzioni in Toscana e Umbria.

Il primo negozio in Toscana si trova a Prato, quello in Umbria a Corciano (PG). Occasioni da non perdere per scoprire la magia del Natale scandinavo, ma non solo, con le nuove aperture si moltiplicano a livello locale le assunzioni. Sono infatti una sessantina le posizioni aperte su tutto il territorio nazionale.

I negozi di Prato e Corciano sono realizzati secondo lo Store Concept 3.0., una nuova concezione degli spazi che interessa tutti i nuovi negozi JYSK a livello globale e che rappresenta una profonda innovazione rispetto al passato per offrire ai clienti maggiore ispirazione e una moderna esperienza di acquisto. JYSK Italia ha ottenuto nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 il proprio miglior risultato, con un fatturato pari a 64,9 milioni di euro che rappresenta un incremento del 33% sull’esercizio precedente, e nello stesso periodo ha aperto undici nuovi negozi. Con le due nuove aperture in Toscana e Umbria, sale a 66 il numero dei negozi distribuiti su ormai gran parte del territorio nazionale.

“Con l’apertura dei due punti vendita in Toscana e Umbria prosegue il nostro ambizioso piano di espansione” afferma Cesare Bailo, Country Manager di JYSK Italia. “Il nostro obiettivo è quello di aprire trecento nuovi negozi in Italia e di rinnovare tutti i negozi esistenti entro la fine del 2024”.

Nell’anno finanziario corrente, con termine agosto 2022, JYSK prevede l’apertura di venti nuovi negozi in Italia e il restyling di quindici negozi esistenti secondo il nuovo store concept. Tra le prossime aperture confermate, quelle di altri due negozi in Umbria, a Todi e Trevi, previste nell’aprile 2022.

* ASSUNZIONI: maggiori informazioni cliccando lavoro.jysk.it