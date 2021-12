Gotham Dischi presenta XMAS PARTY all’Apollo Club di Milano il 19 dicembre a partire dalle ore 20:30 con ospiti e sorprese

Domenica 19 dicembre presso L’Apollo Club di Milano Via Giosuè Borsi, 9/2 si terrà il party firmato Gotham Dischi. La musica sarà la vera protagonista della serata, tra vecchi e nuovi amici, ci saranno Artisti Guest che parteciperanno all’evento, regalando piccoli live e qualche racconto.

Dopo i live, a conclusione della serata seguirà un Dj-Set e Live Set Un autentico momento di festa, ma vogliamo darvi qualche indizio:

– Capelli Rossi, timbro graffiante e tanta grinta romana, prima di essere una cantante straordinaria è sicuramente una grande amica della crew.

– Ciuffo ribelle napoletano che si spettina dopo un viaggio in cabriolet, riesce a sperimentare anche sulla tradizione insieme alla sua band.

Avete indovinato?

Gotham Dischi Platinum Recording Label:

Disco di platino -Testa tra le nuvole pt2 / Sul più bello

Disco d’oro – testa tra le nuvole pt2 / sul più bello / San Lorenzo

Premi: candidati ai nastri d’argento con SUL PIÙ BELLO colonna sonora dell’omonimo film. VGA concorso nazionale con madrina NOEMI

Scrittura e produzione di due sigle per il Padova pride village, una con Noemi è una con Cristina D’avena.

Tra i tanti ha collaborato alle produzioni anche per:

Alessio Bernabei, Cristina D’avena, Alfa, Tecla, Annalisa, Giulia luzi, Antonino, Francesco Monte, Sergio Sylvestre…

Numerose sono le partnership nell’ambito musicale

Ad oggi la Gotham Dischi è resident negli studi di RTL, e curerà tutte le produzioni musicali targate RTL, di fatto diventando i loro produttori musicali interni.

Il nuovo studio è in Viale Piemonte 61/63, presso RTL (Cologno Monzese – Milano)

Inoltre le produzioni vengono distribuite da Artist First prima società italiana di distribuzione discografica fisica e digitale.

BIO

Andrea Papazzoni, nasce a Roma il 19/03/90, si diploma al conservatorio O. Respighi di Latina in pianoforte classico, e poi prosegue gli studi presso il Musicians Institute di Los Angeles. Nel 2015 si trasferisce a Milano e inizia a lavorare per il Q STUDIO, per poi aprire la propria etichetta Nuvole e Sole, gestita da Andrea Papazzoni e Arianna Mereu. Nel corso degli anni l’etichetta ha prodotto ben 75 emergenti, con singoli ed EP. Ed è stata punto di riferimento per la scrittura, la produzione e la promo per emergenti e per big, collaborando tra gli altri con: Antonino, Giulia Luzi, Cristina D’avena, Alessio Bernabei, Rita Bellanza. Nel 2019/2020 Andrea riceve due dischi d’oro ( Sul più bello // testa tra le nuvole pt.2 ) ed un disco di platino ( Testa tra le nuvole pt.2 ) con il cantante Alfa, Discografica ArtistFirst. Inoltre, sempre nel 2020 Papazzoni è ad Amici di Maria de Filippi per la prima volta come autore per Leonardo La Macchia con il singolo “L’appuntamento”.

Oggi Andrea è pronto ad affrontare una nuova sfida personale attraverso la Platinum Recording Label Gotham Dischi, da lui fondata ad inizio 2021.

Nel Team di formazione originale di Gotham Dischi sono presenti anche il producer Mario Meli e la cantautrice e Sound Designer Debora Pagano.

Social:

https:// www.gothamdischi.com

https:// www.instagram.com/gotham_dischi/?hl=it