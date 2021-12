Veronica Carratello vince l’edizione 2021 di “FCN Art Contest”

Veronica Carratello si aggiudica l’edizione 2021 di “FCN Art Contest”, la sfida agli artisti del territorio di Fondazione Comunità Novarese onlus

La commissione giudicatrice della prima edizione di FCN ART Contest (composta dal Prof. Davide Maggi, Presidente di Fondazione Comunità Novarese onlus, Dott.ssa Alessandra Barocco, graphic designer e calligrafa, Dott.ssa Enrica Borghi, Presidente di Asilo Bianco, Dott.ssa Alessia Legat, storica dell’arte, titolare della Galleria Legart, Avv. Paolo Tacchini, Presidente associazione METS) ha dichiarato vincitrice l’opera “Cuore campestre” (tecnica digitale e Photoshop) realizzata da Veronica Carratello, novarese, classe 1988.

Fondazione Comunità Novarese onlus aveva lanciato una sfida agli artisti del territorio con l’obiettivo di ottenere un elaborato artistico da utilizzare, quale omaggio, nelle diverse ricorrenze (tra cui quella dei “Benemeriti della Solidarietà” che vengono premiati durante le celebrazioni di San Gaudenzio) e, al contempo, promuovere e valorizzare il talento e la creatività dei membri della comunità. Il bando richiedeva che l’artista sapesse interpretare uno o più tra i valori fondanti dell’attività della Fondazione: Cultura del Dono, Senso di comunità e Valore/Valorizzazione del territorio.

La giuria, dopo aver esaminato il materiale ricevuto, ha dichiarato vincitrice l’opera di Carratello (a cui sarà riconosciuto il premio di 1.000 euro in denaro) con la seguente motivazione: “I temi richiesti dal Bando sono centrati e inseriti nell’opera, in maniera efficace. Il lavoro risulta di immediata percezione pur proponendo un punto di vista originale. Gli elementi così come l’aspetto cromatico esprimono un’ottima capacità di sintesi; idonea all’uso che la Fondazione si riserva di fare dell’opera”.

La Commissione ha ritenuto, inoltre, di assegnare una menzione di merito a un secondo lavoro: si tratta di “Innaffiare, seminare, coltivare e condividere”, illustrazione digitale di Valeria Belloro, (novarese, classe 1980) a cui la Fondazione ha scelto di riconoscere un premio di 500 euro con la seguente motivazione: “L’opera rispecchia tutti i temi richiesti dal Bando e, in maniera inedita, moderna e accurata, affronta il concetto della Cultura del Dono, in modo “narrativo”. Per questo motivo, la Fondazione ha scelto di assegnare all’opera una menzione con il proposito di utilizzarne la potenza per attività di educazione al dono”.