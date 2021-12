Snoopy sulla Luna con la missione Artemis I della Nasa

Snoopy all’inizio del 2022 volerà sulla Luna come indicatore di gravità zero con la missione Artemis I della Nasa

Per più di 50 anni, Snoopy ha contribuito all’entusiasmo per le missioni di volo spaziale umano della NASA, aiutando a ispirare le generazioni a sognare in grande. La NASA ha condiviso una collaborazione con Charles M. Schulz e Snoopy sin dalle missioni Apollo ed ora continuerà sotto Artemis con nuove attività educative. Il primo evento che lo vedrà protagonista: Snoopy volerà come indicatore di gravità zero su Artemis I.

Artemis I è un test di volo senza equipaggio del razzo Space Launch System (SLS) e della navicella spaziale Orion intorno alla Luna, lanciati all’inizio del 2022 prima delle missioni con gli astronauti. Gli indicatori a gravità zero sono piccoli oggetti trasportati a bordo di veicoli spaziali che forniscono un indicatore visivo quando un veicolo spaziale ha raggiunto quella che viene definita comunemente chiamata ‘assenza di gravità’, ma che in effetti sarebbe una condizione di microgravità. Senza astronauti a bordo di Orion, Snoopy aiuterà a condividere il viaggio con il mondo mentre viaggerà in cabina assieme ad un manichino e altri due particolari “passeggeri”.

Già noto personaggio popolare, Snoopy è stato utilizzato per incoraggiare l’iniziativa di sicurezza dei voli spaziali della NASA durante il periodo di Apollo. Schulz ha creato fumetti di Snoopy sulla Luna, catturando l’entusiasmo del pubblico per i successi dell’America nello spazio. Nel maggio 1969, gli astronauti dell’Apollo 10 Gene Cernan, John Young e Thomas Stafford viaggiarono fino alla Luna per un ultimo controllo prima del tentativo di sbarco sul suolo selenico.

La missione richiedeva che il modulo lunare sfiorasse la superficie lunare entro 15.000 metri e “curiosasse intorno” esplorando il sito di atterraggio dell’Apollo 11, portando l’equipaggio a chiamare il modulo lunare “Snoopy”. Il modulo di comando dell’Apollo era stato etichettato come “Charlie Brown”, in onore del fedele proprietario di Snoopy. Il primo volo di Snoopy nello spazio è stato nel 1990, quando è stato in grado di prendere un passaggio sulla navetta spaziale Columbia durante la missione STS-32. Invece il premio Silver Snoopy dell’agenzia è stato creato durante l’era Apollo ed è rimasto fino ad oggi. È un grande onore assegnato dagli astronauti ai dipendenti e agli appaltatori della NASA, che celebra i risultati relativi al successo della missione e alla sicurezza del volo umano. Ogni spilla d’argento assegnata con questo premio, raffigurante l’astronauta Snoopy, è stata trasportata nello spazio. Continuando la tradizione, Artemis porterà anche un pacchetto di spille Snoopy in argento per futuri riconoscimenti.

Oggi la collaborazione continua. Per il volo di Snoopy nella missione Artemis I, sarà equipaggiato con una tuta arancione personalizzata completa di guanti, stivali e una toppa della NASA. Peanuts sta rilasciando una nuova suite di curriculum e brevi video con il suo partner, GoNoodle, per incoraggiare i bambini a conoscere la gravità, il lavoro di squadra e l’esplorazione dello spazio mentre seguiranno Snoopy nel suo viaggio in Artemis I. Oltre al pelouche e alle spille Sliver Snoopy, un pennino dello studio Peanuts di Charles M. Schulz farà il viaggio su Artemide I avvolto in un fumetto a tema spaziale come parte di una collezione di ricordi selezionati dalla NASA per volare a bordo della navicella spaziale Orion . Su Apple TV+ uscirà anche una nuova stagione di “Snoopy nello spazio” che esplora i pianeti e le condizioni necessarie per trovare la vita nell’universo. La NASA ha supportato Peanuts con la serie attraverso revisioni di contenuti STEM e informazioni sulla missione della NASA.

Snoopy as a zero gravity indicator

Credits: 2021 Peanuts Worldwide LLC

Fonti: https://www.nasa.gov/feature/snoopy-to-fly-on-nasas-artemis-i-moon-mission