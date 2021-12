Oms: ecco quante vite può salvare l’uso della mascherina

Se in Europa il 95% della popolazione indossasse la mascherina si salverebbero 160.000 vite secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità

Se in Europa il 95% della popolazione indossasse la mascherina si salverebbero 160.000 vite. E’ quanto ha affermato durante un’intervista il direttore esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Santià (OMS), Rob Butler, sottolineando che la percentuale al momento è solo del 48%.

Secondo uno studio pubblicato la settimana scorsa sul British Medical Journal, ha sottolineato, l’uso della mascherina blocca al 53% la trasmissione del Covid. Tra i fattori che hanno causato questa nuova ondata del virus c’è il freddo ma soprattutto la mancanza di vaccino. “Il 45-47% della popolazione europea non è vaccinata. La maggior parte delle persone in terapia intensiva non sono vaccinate”, ha detto Butle.