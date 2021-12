Dj Jad & Wlady online con il nuovo singolo “La Frusta”

Jad e Wlady parlandone dichiarano: “Questo brano per noi ha un grande valore, sia dal punto di vista artistico che a livello affettivo. Crediamo che la sua realizzazione sia un modo per mantenere viva la memoria di un grandissimo artista e amico, che ha dato tanto alla scena hip hop italiana e continua farlo, ispirando ancora oggi decine di giovani talenti”.

Primo Brown è stato un personaggio fondamentale per la scena rap italiana: noto al grande pubblico per aver fatto parte del gruppo musicale, storica formazione hip-hop romana, centrale per l’evoluzione di questo genere a livello nazionale, è stato un artista amato e stimato da moltissimi artisti, 99 Posse, Piotta, Saturnino, Gemitaiz, solo per citarne alcuni. Il brano, scritto dallo stesso Primo Browne da Dj Jad, doveva essere realizzato prima della scomparsa dell’artista, e dopo anni di standby, Jad ha deciso di riprendere in mano la traccia per portarne a compimento la produzione.

Nel video, che omaggia l’artista scomparso attraverso la presenza di vari interpreti che si susseguono sullo schermo al ritmo delle sue parole, è presente anche il padre di Primo, che ha voluto essere partecipe del progetto e testimone attivo di una memoria artistica ancora così viva, concreta, potente e significativa.

Come dichiara Mauro Belardi, il padre di Primo:

“Quando Jad mi ha proposto di rappresentare Primo nel video de La Frusta, ho accettato con entusiasmo la richiesta. Le riprese sono state molto faticose sia fisicamente, sia mentalmente. Rivedere luoghi a lui cari e persone con cui ha fatto la storia del rap romano in particolare, ha creato in me forti emozioni! È stato difficile, ma lo rifarei mille volte. Primo sempre nel cuore”.

Dj Jad è uno dei Dj, produttori e beat maker più noti e apprezzati del panorama hip-hop nazionale, co-fondatore insieme a J-Ax dello storico gruppo Articolo 31. Nell’arco della sua carriera di successo, Dj Jad conta nel suo palmares 80 dischi d’oro, 39 dischi di platino e un disco di diamante.

Wlady è un noto Dj e producer internazionale, fratello minore di Dj Jad. Nel 2015 produce “Maria Salvador” di J-AX, raggiungendo 12 dischi d’oro e 6 di platino. Nel 2018 Wlady riesce in un’impresa epica: riunire gli Articolo 31 in una serie di live fin da subito soldout.