Agenti salvano cane nel lago ghiacciato: il video è virale

Cane cade in un lago ghiacciato: due agenti si tuffano in acqua per salvarlo. Il video ha fatto il giro del mondo sui social

Sta facendo il giro del mondo la storia di due agenti di polizia che si sono tuffati in un lago ghiacciato per salvare un cane in pericolo di vita.

Come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è successo nel bacino idrico di Canfranc, nella parte nord-orientale della Spagna, che negli scorsi giorni è stata investita da un’ondata di gelo.

Il cane era rimasto bloccato da diverso tempo nelle acque del lago ghiacciato quando la polizia è intervenuta. Nel video diffuso dalla Guardia civile spagnola e diventato subito virale, i due agenti si sono tuffati nel lago senza i vestiti e, muniti di un bastone, hanno rotto il ghiaccio fino a raggiungere l’animale che è stato quindi portato in salvo.