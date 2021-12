Luca Bassanese torna con il nuovo album

A un anno di distanza dall’album precedente torna sulla scena musicale il cantautore vicentino Luca Bassanese e lo fa con un nuovo lavoro tutto da ascoltare

Ad un anno di distanza dal suo ultimo lavoro discografico, LUCA BASSANESE torna con “PIAZZA BASSANESE VOL.II” (Aida / Ola ola music), il nuovo album. “PIAZZA BASSANESE VOL.II” è disponibile in digitale (Spotify, Apple music, iTunes, Amazon music, etc.) https://fanlink.to/piazzabassanese2 ed in versione CD sul sito ufficiale: http://www.lucabassanese-officialsite.it/shop/

Un album nel quale Bassanese affronta tematiche sociali ed esistenziali, mettendosi a nudo attraverso brani come “Un uomo migliore” sul tema della disabilità, “Democrisia” sulle disparità sociali, la rivisitazione di “Home sweet home (Save the Planet)” sul grande tema della tutela dell’ambiente, affrontando interpretazioni di opere essenziali nel suo percorso di artista, come nei quattro omaggi alla grande canzone italiana presenti in un album tutto da scoprire. 17 brani che non vi lasceranno indifferenti, perché come dice Bassanese: “Quando piove tutti cercano riparo, tranne gli alberi che hanno altro a cui pensare”.

Il tutto arricchito da un’importante ricerca stilistica, nuove sonorità e la produzione artistica del Maestro, già disco d’oro e di platino, Stefano Florio.

“PIAZZA BASSANESE VOL.II” è stato anticipato dai brani “Un uomo migliore” (https://youtu.be/GJsDhEeXQo8) e “Democrisia” (https://youtu.be/ReaM5cEoZR0), singolo e video quest’ultimo attualmente in rotazione.

Questa la tracklist completa dell’album: 1. “Quando piove tutti cercano riparo” 2. “Se mi rilasso collasso” 3. “L’amore disperato (sempre vincerà)” 4. “Un uomo migliore” 5. “L’uomo medio” 6. “Santo Subito” 7. “Ambarabà ciccì coccò” 8. “Democrisia” 9. “Home sweet home (Save the planet) acoustic version” 10. “Mamma” 11. “Dio è morto” 12. “Confini”13. “Canzone del 29 giugno” 14. “I Sognatori” 15. “Capitombolo” 16. “Il Pescatore” 17. “Che ne sai”.

Nel 2022 ci sarà il grande ritorno live con il “PIAZZA BASSANESE LIVE TOUR”, che toccherà molti palchi in europa tra cui Francia, Germania, Belgio, Austria, Svizzera.

La dimensione del live ha da sempre un ruolo fondamentale nel percorso dell’artista che ricordiamo essersi esibito nei maggiori festival Europei come il Paléo in Svizzera, lo Sziget in Ungheria, il Dranouter in Belgio e molti altri ancora (guarda i video sulla pagina YouTube ufficiale https://www.youtube.com/ucabassanese). Concerti sempre densi di pura energia e musica popolare, dove ogni volta Luca Bassanese è stato capace di stupire ed emozionare. “PIAZZA BASSANESE LIVE TOUR” non fa eccezione e si preannuncia come uno show intenso e spettacolare per vivere insieme al pubblico un’esperienza indimenticabile e travolgente.

www.lucabassanese.it