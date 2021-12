Fuori il nuovo struggente singolo de Lo Strano Frutto

Si intitola Ballando Un Po’ il nuovo struggente singolo de Lo Strano Frutto: il brano è disponibile online sulle piattaforme streaming

Ballando Un Po’ è il nuovo brano, toccante e disperato, de Lo Strano Frutto.

Un minuto e 21″, tra cantautorato lo-fi e sferzate noise, per cantare l’esatto momento in cui una vita distrutta da una violenza ricomincia all’improvviso. “Ballando un po’ vuole essere una filastrocca contro l’orrore, una sorta di medicina per l’anima e il corpo”.

Lo Strano Frutto è il progetto solista di Enrico Cappozzo (Teno) ex Muleta e iMelt. L’immediatezza è l’esigenza che sta alla base di questo approccio musicale che si concentra sulla musica come tramite per parlare della vita, delle difficoltà e dei sogni di un uomo come tanti. Figlio della scena underground degli anni ‘90, Enrico Cappozzo riesce ad emozionare per l’onestà dei suoi testi e della sua storia. Dopo Mi innamoravo di tutto quello che cadeva dal terzo piano uscito ad aprile 2018 per la PsicoLabel di Giorgio Canali, e il self title del 2019, Lo Strano Frutto torna con il singolo Ballando Un Po‘, primo episodio de Lo Strano Frutto nel Ghetto, serie di brani in co-produzione con artisti di vario genere e natura che avranno totale libertà di interpretazione e arrangiamento.

Ascolta BALLANDO UN PO’ qui https://bfan.link/ballando-un-po