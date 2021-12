Winter Mood rilancia il maglione made in Italy

Il gran ritorno del maglione “made in Italy” firmato Winter Mood, l’avventura imprenditoriale di Daniele Brocchieri e Maurizio Zanoni

Winter Mood, marchio rigorosamente italiano, frutto del lavoro in tandem di due giovani imprenditori milanesi, Daniele Brocchieri e Maurizio Zanoni, torna sulla scena con i suoi maglioni di Natale. L’aspettativa per il 2021 è ancora maggiore dopo il lungo periodo di divieti, che lo scorso anno non avevano permesso di festeggiare in compagnia con lunghe tavolate e grandi sorrisi.

E allora per recuperare quell’atmosfera armoniosa che solo il Natale sa regalare, non può mancare l’abbigliamento più consono del momento: il maglione natalizio Winter Mood.

Prodotto in Italia, con filato italiano di qualità e un disegno elegante e originale, rappresenta anche una celebrazione della ripresa e delle eccellenze del territorio.

«Il punto di forza di Winter Mood è proprio la fattura che si discosta dai soliti maglioni natalizi prodotti in serie, divertenti sì ma indossabili solo nel giorno di Natale. Il target a cui ci rivolgiamo cerca un maglione caldo, caratteristico, che si possa portare in ufficio, alle cene pre-natalizie, nei giorni di festa, durante le vacanze invernali» chiariscono i due soci.

Il brand è giovane ma aspira a diventare un riferimento per tutto il periodo natalizio. «L’anno scorso le vendite sono andate oltre le aspettative considerando la chiusura forzata del negozio (Abbigliamento Brocchieri a Pantigliate – Milano), il lancio anticipato del nostro e-commerce www.wintermood.it e l’impossibilità della gente di riunirsi come sempre. Per questo abbiamo ritenuto opportuno lavorare per riproporre i nostri capi “made in Italy” anche per l’inverno 2021».