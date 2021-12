Rally: il Ronde di Sperlonga sarà anche virtuale

Il 1° Virtual Rally Ronde Sperlonga, organizzato da DRI-Dirt Rally 2.0 Italia e Sperlonga Racing si svolgerà su piattaforma Codemaster Dirt Rally 2.0

La 13^ Ronde di Sperlonga ha aperto le iscrizioni anche per la gara “virtuale”, quella che prevede le sfide con il computer, seguendo il trend sempre più in voga dell’e-rally.

Il 1° Virtual Rally Ronde Sperlonga, organizzato da DRI-Dirt Rally 2.0 Italia e Sperlonga Racing si svolgerà su piattaforma Codemaster Dirt Rally 2.0. Sono ammessi tutti i possessori del gioco DIRT RALLY 2.0 per Xbox One/series S, X, Playstation 4,5 e PC. Per partecipare è necessario avere tutti i DLC del gioco interessati, oppure la versione del gioco “Game of the year” o “Super Deluxe”.

COMPOSIZIONE DELLA GARA

La gara avrà inizio il giorno 18 Dicembre 2021 alle ore 0.00 e terminerà il giorno 24 dicembre 2021 alle ore 24.00, su location del gioco DA DEFINIRE. Per partecipare al rally, entrare all’interno del gioco, andare sulla finestra “CLUB” nel menù del gioco, selezionare il rally con la classe di appartenenzae completare tutte le prove speciali.

Tutte le comunicazioni e le classifiche, verranno pubblicate sulla pagina facebook DRI-Dirt Rally 2.0 Italia e sul sito www.dirtrallyitalia.com

Il regolamento del Virtual Rally Ronde Sperlonga è fruibile nel sito web ufficiale dell’evento, www.rallydisperlonga.it

LA GARA “VERA” SI CORRE IL SABATO

Grande novità dell’edizione 2021 sarà quella che la gara si correrà di sabato, lasciando libera la domenica sia per vivere la zona pontina, incantevole anche d’inverno, che per agevolare i rientri di piloti e squadre. Il “classico” sarà ovviamente il tracciato di gara, che avrà nella celebre prova speciale della “Magliana”, le canoniche quattro sfide che andranno a raccogliere il testimonio della tradizione.

Una tradizione che passa da “nomi” forti, da Robert Kubica a Max Rendina, da Renato Travaglia a Claudio De Cecco, Fabio Gianfico, a Giuseppe Testa, a Tonino Di Cosimo, Luca Ferri e molti altri, protagonisti di una storia sportiva su cui si è scritto davvero tanto.

Una gara, la ronde di Sperlonga, che come sempre abbraccia ampie porzioni del territorio pontino Fondi ed Itri, oltre a Sperlonga che rimane la “capitale” dell’evento, dando ad esso il nome.

A Fondi vi saranno partenza ed arrivo, oltre al Parco Assistenza ed anche la Direzione Gara, segreteria e sala stampa, ospitate per la prima volta nelle strutture del MOF-Mercato Ortofrutticolo di Fondi ed anche Itri rimane una delle certezze della Ronde di Sperlonga, in quanto nel suo territorio vi passa una porzione della prova speciale ed in più quest’anno sarà interessata dallo shakedown, il test con le vetture da gara alla vigilia delle sfide. Questa porzione importante della gara sarà venerdì 17 dicembre dalle ore 09,30 alle 13,30 in località San Marco.

Dunque, la partenza, il 18 dicembre, avverrà dal Parco Assistenza ubicato nell’Area Mercato Via Mola Santa Maria – Fondi alle 7:56, poi via alle sfide, i quattro passaggi sulla “Magliana” , che saranno alle 8,30, alle 11,49, poi 15,08 e 18,27. L’arrivo, sempre a Fondi, sarà alle 19,12.

Sperlonga Racing tiene a sottolineare che, seguendo le normative governative e federali per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, per la gara NON sono previste zone specifiche per il pubblico e tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla partenza e l’arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media al fine di evitare assembramenti di persone.