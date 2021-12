Pazienti oncologici: la terapia influenza la risposta al vaccino Covid

I pazienti oncologici sono esposti a un rischio maggiore di infezione da SARS-CoV-2 e di COVID-19 grave: la risposta al vaccino è influenzata dalla terapia

La vaccinazione contro il coronavirus generalmente viene raccomandata a tutti i pazienti oncologici, ma ad oggi ancora poco è noto sulla loro risposta al vaccino.

In uno studio pubblicato nella rivista JAMA Oncology (Impact Factor 32), un gruppo interdisciplinare di ricercatori della Medical University di Vienna e del Vienna General Hospital, guidato da Matthias Preusser, è riuscito a dimostrare che il tipo di trattamento antitumorale influenza la risposta al vaccino: i pazienti in chemioterapia avevano livelli di anticorpi più bassi rispetto a quelli sottoposti a terapia target.

I ricercatori del dipartimento di Medicina I (Divisione di Oncologia e di Malattie Infettive e Medicina Tropicale) e del Dipartimento di Medicina di Laboratorio del MedUni Vienna/Vienna General Hospital e del Dipartimento di Onco-ematologica dell’Ospedale di Merano hanno analizzato la produzione di anticorpi dopo la vaccinazione contro il coronavirus in più di 600 partecipanti in due gruppi di pazienti e in un gruppo di controllo costituito da personale sano dell’ospedale. Matthias Preusser ha chiarito che “sono stati inclusi sia i pazienti con tumori solidi che quelli con tumori ematologici”.

Il risultato principale indica che il tipo di terapia antitumorale influenza la risposta al vaccino. Maximilian Mair della Divisione di Oncologia, autore principale dello studio (assieme a Julia Berger), ha spiegato che “i pazienti in chemioterapia mostravano livelli di anticorpi più bassi rispetto a quelli sottoposti a terapia target. I livelli inferiori sono stati riscontrati nei pazienti con tumori ematologici che avevano ricevuto terapia target diretta verso le cellule B maligne (i linfociti B sono deputati alla produzione degli anticorpi nel sistema immunitario)”.

I pazienti oncologici hanno livelli più bassi di anticorpi

Sia nelle persone sane che nei pazienti oncologici, i livelli anticorpali erano maggiori dopo piena immunizzazione con i vaccini approvati, rispetto a una singola dose, ma anche dopo il ciclo completo, i livelli di anticorpi erano più alti nelle persone sane rispetto ai pazienti con cancro. Non sono state rilevate differenze tra i diversi vaccini, ma la maggior parte aveva ricevuto un vaccino a mRNA.

“Nel complesso, i nostri dati mostrano che la maggior parte dei pazienti oncologici sviluppa gli anticorpi contro la proteina spike di SARS-CoV-2, dopo la vaccinazione, che è quindi in generale raccomandata, ma la protezione vaccinale è ridotta con alcuni trattamenti antitumorali – ha concluso Preusser -. Anche dopo la vaccinazione, è molto importante mantenere misure di protezione generali come fare regolarmente i test e controllare l’igiene, specialmente nei pazienti oncologici con terapia antitumorale in corso, per ottenere una protezione ottimale dal COVID-19″.

Ad oggi, in Italia, è stata approvata una terza dose ‘booster’ di vaccino per i pazienti fragili, che comprendono i malati oncologici, gli anziani over 60 e il personale sanitario. (ndr)

FONTE: AIOM