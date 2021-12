Olon vince il Premio eccellenze di impresa per la sostenibilità

Industria Farmaceutica: Olon riceve il Premio eccellenze di impresa per la sostenibilità di GEA-Consulenti di Direzione, Harvard Business Review Italia e Arca Fondi SGR

Assegnati a Milano nella cornice di Palazzo Mezzanotte, sede della borsa, i Premi Eccellenze d’Impresa, l’iniziativa promossa da GEA-Consulenti di Direzione, dalla rivista di management Harvard Business Review Italia e dalla società di gestione del risparmio Arca Fondi SGR, con il patrocinio di Borsa Italiana.

Oltre al primo premio assegnato a Zucchetti, leader nei software di impresa, la Giuria ha assegnato anche i premi delle quattro categorie Innovazione e Tecnologia, Sostenibilità, Internazionalizzazione e Rising Star.

Olon, tra i leader mondiali nella produzione di Principi attivi farmaceutici, ha vinto nella categoria Sostenibilità, che è una parte essenziale della sua mission: diventare un leader globale nella produzione di Principi attivi farmaceutici in una prospettiva etica e ambientale, come testimoniato dal suo Sustainability Manifesto 2021. Tra i punti cardine del Manifesto: l’ambiente, con target di riduzione di emissioni di Co2, di rifiuti generati e di energia utilizzata; le persone, con progetti come l’Olon School Project, che investe nella crescita di giovani laureati con attenzione alle tematiche di diversità e inclusione; le comunità dove opera, con l’aiuto alla comunità di Mahad in India; i Paesi in via di sviluppo, con la distribuzione di cure mediche in Ghana.

“La sostenibilità è parte essenziale della missione del Gruppo Olon. La perseguiamo da tempo con grande determinazione e impegno, coniugando visione globale e impatto locale, ambizione futura e concretezza presente. Questo ci permette di giocare il ruolo di player globali nel mercato della produzione degli active pharmaceutical ingredients con un alto standard qualitativo, etico e ambientale. È con profonda soddisfazione, quindi, che riceviamo questo riconoscimento di grandissimo prestigio che attesta i risultati di sostenibilità, raggiunti fino a ora, e ci motiva verso obiettivi sempre più ambiziosi e radicali”, ha dichiarato Roberta Pizzocaro, presidente del Gruppo Olon.

La Giuria del premio, composta da Gabriele Galateri, presidente di Assicurazioni Generali, Patrizia Grieco, presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena, Luisa Todini, presidente e partner Green Arrow Capital SGR, Marco Fortis, vicepresidente Fondazione Edison e Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana.

“Eccellenze d’Impresa nasce per contribuire allo sviluppo di successo delle piccole e medie imprese italiane facendo emergere in diversi casi eccellenze nascoste e premiando le migliori performance in termini di innovazione, internazionalizzazione, crescita e sviluppo delle risorse umane e dei talenti” ha affermato Enrico Sassoon, direttore responsabile di Harvard Business Review Italia e presidente di Eccellenze d’Impresa. “Ciò che manca a queste aziende eccellenti e allo sviluppo industriale del paese è un adeguato supporto del sistema pubblico, una vera ed efficace politica industriale e di un contesto generale di innovazione basato su ricerca e sviluppo”.

“Il nostro Paese si distingue per un’altissima concentrazione di imprese eccellenti, che in moltissimi casi sono leader mondiali delle proprie categorie e investono più dei concorrenti in ricerca e sviluppo. Nonostante ciò, è indispensabile che il legislatore definisca strumenti adatti a favorire l’ingresso del risparmio delle famiglie nel capitale di rischio della media impresa italiana, ed è importante definire modifiche delle classi azionarie tali per cui gli imprenditori possano rinforzare il proprio capitale investito senza venire diluiti perdendo la guida dell’impresa o comunque la sua leadership” ha commentato il presidente di GEA, Luigi Consiglio.

La premiazione è stata introdotta dalla relazione del rettore dell’Università Bocconi, Gianmario Verona.