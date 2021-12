“Elettroshock” è il nuovo singolo di Alessandro Proietti

In radio e disponibile in digitale “Elettroshock” (La Grande Onda Srl/A1) il nuovo singolo di Alessandro Proietti, attore e musicista romano

In radio e disponibile in digitale “Elettroshock” (La Grande Onda Srl/A1) il nuovo singolo di Alessandro Proietti, attore e musicista originario del quartiere Garbatella di Roma, dopo l’uscita dell’album ‘Persiane del ’40’, all’interno del quale verrà integrato nella sua versione estesa.

Alessandro Proietti a proposito di “Elettroshock” racconta: “ Il brano parla delle difficoltà all’interno delle relazioni, venirsi incontro e continuare a capirsi non è sempre semplice, soprattutto con il passare del tempo. Ci deve essere un sentimento veramente solido alla base per mantenere la voglia di rinnovarsi ed alimentare i rapporti in mezzo alla frenesia della vita quotidiana. Le relazioni tormentate hanno il loro motivo di esistere e possono essere molto belle fino a quando non diventano nocive. È questa la linea sottile tra qualcuno per cui vale la pena battersi e qualcuno da cui bisogna allontanarsi”.

Alessandro Proietti da sempre affianca al suo percorso musicale anche la carriera di attore. Il suo punto di forza è quello di aver reso propri i linguaggi del cinema e della musica, passando dal set allo studio di registrazione e identificando nel rap, ma anche nel r’n’b e nell’indie pop, i generi più adatti alla sua urgenza comunicativa. Reduce dal successo di Suburra – La serie prodotta da Netflix, nella quale Proietti veste – sin dalla sua prima apparizione nelle precedenti edizioni – i panni del personaggio di Alex, l’artista è attualmente impegnato nell’attività sul set di prossime produzioni cinematografiche. Grazie al suo forte attaccamento alla città d’origine, Alessandro è in grado di condividere immagini nitide che abbracciano il quartiere prediletto dal cinema romano. Garbatella è infatti il set perfetto per le sue storie e per il mondo che osserva attraverso le persiane anni ‘40 di casa sua, da cui si ispira per il titolo del suo album d’esordio.

BIOGRAFIA

Alessandro Proietti è un cantante, compositore e attore romano originario del quartiere di Garbatella. Sul lato cinematografico è sotto contratto con una nota agenzia insieme a colleghi come Marcello Fonte, Alessandro Borghi, Mirko Trovato e molti altri. Nei panni del personaggio di Alex ha recitato in tutte le puntate della serie Netflix Suburra – la serie, affiancando il lavoro sul set alla sua grande passione per la musica. Dopo i primi brani e i live con la crew romana Santa Sangre, Alessandro Proietti firma con l’etichetta indipendente La GrandeOnda, con la quale pubblica il disco d’esordio “Persiane del ‘40″ il 9 luglio 2021.