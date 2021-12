Déjà-vu in scena allo Spazio Arteatrio di Roma

Lo spettacolo “Déjà-vu” scritto e diretto da Valentina Naselli con Brunella Platania nel ruolo di Alice Pagani e Paolo Gatti nel ruolo di Carlo Sia arriva allo Spazio Arteatrio

Uno psicoterapeuta. Una paziente. Una sindrome e tanta confusione. Questo è Déjà-vu. Una commedia brillante che racconta la storia di uno psicoterapeuta, il dottor Carlo Sia e di una paziente Alice Pagani alle prese con la sindrome di Korsakoff, sindrome che fa perdere a tratti la memoria a breve termine portando così il soggetto a inventarsi inconsciamente realtà alternative. Sarà compito del medico tenere a bada tutti i voli pindarici della stravagante Alice, cercando sì di aiutarla, ma anche di non impazzire di fronte ai suoi continui sbalzi di umore. Come andrà a finire? Venitelo a scoprire a teatro e…tranquilli, la sindrome non è contagiosa, ma le risate sono garantite.

Musiche di Piero e Francesco Pintucci.

Dal 10 al 12 Dicembre

Spazio Arteatrio (Teatro Ygramul)

Via Nicola Maria Nicolai, 14

Per info e prenotazioni

[email protected]

351-9752453