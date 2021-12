Vista lancia l’iniziativa #VistaLovesLocal

Vista supporta l’economia locale questo Natale con l’iniziativa #VistaLovesLocal: i dipendenti riceveranno un rimborso di 50 $ per acquisti effettuati in piccole imprese locali

Per incoraggiare i suoi oltre 7.000 dipendenti in tutto il mondo ad acquistare presso le piccole attività per Natale, Vista annuncia un rimborso di 50 $ per ogni dipendente che fa acquisti scegliendo le piccole imprese. Vista lavora ininterrottamente per sostenere le piccole attività e questo incoraggiamento rappresenta una scelta in linea con un’azienda partner delle piccole imprese.

Con l’avvicinarsi delle festività, arriva la frenetica caccia ai regali di Natale. Anche quest’anno, poiché le restrizioni da pandemia sono incerte e la spesa dei consumatori aumenterà significativamente, i rivenditori globali di e-commerce avranno importanti entrate, mentre le piccole imprese locali continueranno a lottare per la ripresa.

Il partner di design e marketing per le piccole imprese rimborserà fino a 50 $ qualsiasi dipendente che farà acquisti natalizi in piccole imprese locali sia online che nei negozi fisici.

“Le prossime settimane saranno cruciali per le piccole imprese in Italia che lavoreranno instancabilmente durante la stagione delle feste”, ha dichiarato Rich Moody, General Manager General Manager di Vista per l’Europa di Vista. “La nostra iniziativa #VistaLovesLocal è la più grande opportunità finora mai realizzata affinché i membri del team Vista possano sostenere collettivamente le piccole imprese, e siamo entusiasti di vederne l’impatto. Le piccole imprese sono l’anima di ogni quartiere in Italia, quindi lo shopping di piccole dimensioni gioca un ruolo importante nel loro successo e in quello delle comunità di cui fanno parte”.

Vista celebrerà anche lo shopping presso le piccole attività con una divertente campagna social su Instagram e Facebook, per evidenziare l’impatto dello shopping locale. I dipendenti sono anche incoraggiati a supportare le piccole imprese che amano e a condividerle sui social con gli hashtag #LoveMyLocal e #VistaLovesLocal.

Campagna social #LoveMyLocal

Oltre a promuovere lo shopping in piccolo e a contribuire alle economie locali, Vista aumenterà la visibilità delle piccole imprese partner in Italia attraverso una campagna social su Instagram e Facebook che comprende post per come fare shopping locale, una storia Instagram che supporta le piccole imprese e contenuti generati dagli utenti che testimoniano e condividono la loro esperienza di shopping con gli hashtag #LoveMyLocal e/o #VistaLovesLocal.

Partner di aziende in tutto il mondo

La Shop Small Holiday Initiative fa parte della più ampia missione di Vista di diventare il partner per marketing e design di piccole imprese in tutto il mondo, fornendo materiali di grande impatto e le competenze creative e marketing necessarie per raggiungere i loro obiettivi commerciali. Dopo il successo delle iniziative globali 99 Days of Designs e Vista Pitch Challenge, la Shop Small Holiday Initiative dimostra l’impegno dell’azienda nei confronti delle piccole imprese di tutto il mondo.