“Novantasei” è il nuovo EP di Graey

Disponibile online su tutte le piattaforme digitali “Novantasei” di Graey, EP ipnotico e nostalgico del cantautore e musicista emiliano

Fuori su tutte le piattaforme digitali, Novantasei, è l’ep di Graey che, attraverso sonorità ipnotiche e nostalgiche, trasporta chi ascolta in un luogo lontano e sicuro, una culla inviolabile da qualsiasi pericolo. Le sei tracce chill pop e R&B che lo compongono segnano un punto di chiusura e ripartenza nel percorso artistico di Graey. Mentre il capitolo volge a concludersi, un nastro analogico viene riavvolto per ripercorrere, con un viaggio nei ricordi, tutte le emozioni, i traguardi e le difficoltà incontrate lungo il cammino.

“Ho navigato tra i ricordi dei miei venticinque anni per tuffarmici dentro e vivere per un’ultima volta quella dannata nostalgia che sempre mi accompagna. È lei che mi ha dato la spinta per vivere con coraggio un futuro incerto e comprendere il valore delle persone che mi circondano, per poi farmi mettere a fuoco i miei veri obiettivi.”

Classe ’96, Luca Grella – in arte Graey – è musicista, cantautore e produttore originario di Carpi, provincia di Modena. Trasferitosi di recente a Milano, lavora e collabora per la realizzazione di diversi progetti musicali. Fra i primi, il brano “Coma Etilico (Nostalgia 96)” featuring Sao Paulo. Dopo anni di studio e il diploma al conservatorio, a gennaio 2020 Graey pubblica il singolo “Dentro”. Nell’estate dello stesso anno inizia a curare un nuovo progetto che vede la luce a febbraio 2021 con l’uscita di “Momento”, singolo dalle sonorità malinconiche e distorte. In seguito alla pubblicazione, nel marzo 2021, di “News di Stasera”, brano che evoca le immagini sfocate di una serata passata tra pensieri e strade desolate, a giugno Graey continua la sua esplorazione intimista con “Lungometraggio”. A ottobre 2021 il concerto all’Arci Bellezza a supporto dei Dumbo Gets Mad e il mese successivo Graey pubblica l’ep d’esordio, “Novantasei”.