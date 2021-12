Santi di X Factor online con “Prendila Come Vuoi”

Fuori il nuovo singolo di Santi, ex concorrente di X Factor 2020, dal titolo “Prendila Come Vuoi” con il contributo di Ballo e Michelangelo (producer di Blanco)

PRENDILA COME VUOI è il nuovo singolo di SANTI, in distribuzione Artist First. Dopo l’esperienza di X Factor 2020, scelto da Emma Marrone per far parte della sua squadra e i primi inediti Bonsai e Morrison prodotti da Frenetik & Orang3, torna con nuovo capitolo musicale, con i contributi in studio di Ballo, fondatore dei Lùnapop e collaboratore storico di Cesare Cremonini, e Michelangelo, producer di Blanco.

Prendila come vuoi segna un nuovo capitolo musicale per l’artista bolognese dopo l’esperienza televisiva. Il brano racconta la difficoltà nel gestire un rapporto, il desiderio di libertà e il mettersi in gioco per provare nuove esperienze, dopo il buio di una costrizione. Prendila come vuoi è il coraggio di dire basta e credere di nuovo in sé stessi.

Il sound pop rock del brano è influenzato dal Britpop, con rimandi elettronici che riportano l’ascoltatore in un’atmosfera nostalgica.

Santi torna così sulla scena musicale emergente italiana con un brano di una maturità rara e preziosa, capace di ispirare un nuovo percorso musicale tutto da seguire.

BIO

Cantautore Bolognese classe 2002, Filippo Santi, in arte SANTI, sale sul primo palco già all’età di 11 anni iniziando così il suo percorso musicale che lo porta alle audizioni di X Factor 2020 dove, passando le prime selezioni, viene scelto tra i 12 finalisti presentando i suoi primi inediti BONSAI e MORRISON, prodotti da Frenetik e Orang3.

Nell’estate 2021 apre le date di Torino e Bologna del “Fortuna Tour” di Emma Marrone (sua coach ad X-Factor). Nel frattempo si chiude in studio al lavoro con Simone Santi (batterista/producer) e Lorenzo Macchiavelli (chitarrista/ producer) per la realizzazione di diversi brani e del primo singolo dal titolo PRENDILA COME VUOI. Allo sviluppo del progetto partecipano e collaborano importanti figure musicali come Nicola Balestri (bassista di Cesare Cremonini e produttore), Luca Leprotti (vincitore del David di Donatello 2021, sound design), Gianluigi Fazio (songwriter e Producer) e Michele Zocca, in arte Michelangelo. Il primo singolo del suo nuovo capitolo musicale è Prendila come vuoi.