Nivolumab riduce il tumore al polmone prima della chirurgia

Tumore al polmone: nivolumab prima della chirurgia aumenta la sopravvivenza secondo i dati dello studio di fase III CheckMate -816

Lo studio di fase III CheckMate-816 di Bristol Myers Squibb ha raggiunto l’endpoint primario in un’analisi intermedia. Lo studio sta valutando l’inibitore del checkpoint nivolumab e la chemioterapia in pazienti con cancro al polmone non a piccole cellule (NSCLC) resecabile di stadio IB-IIIA, in un setting neoadiuvante, come primo passo per ridurre un tumore prima del trattamento primario, tipicamente la chirurgia.

La combinazione ha dimostrato un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente rilevante nella sopravvivenza libera da eventi (EFS) rispetto alla sola chemioterapia quando dosata prima della chirurgia.

Nicolas Girad, professore di medicina respiratoria presso l’Università di Parigi Saclay e capo dell’Istituto Thorax Curie Montsouris a Parigi, ha detto, “Mentre l’intento della chirurgia è curativo nel cancro del polmone non a piccole cellule resecabile, tra il 30% e il 55% dei pazienti sperimentano recidiva dopo l’intervento chirurgico e alla fine soccombono alla malattia, presentando un forte bisogno di opzioni aggiuntive che possono interrompere questo ciclo”.

Ha continuato dicendo, “I dati positivi di sopravvivenza libera da eventi visti con nivolumab neoadiuvante più chemioterapia sono innovativi e possono avere importanti implicazioni per il modo in cui trattiamo il cancro del polmone non a piccole cellule resecabile”.

I dati provengono da un’analisi ad interim prespecificata. Bristol Myers Squibb indica che prevede di completare un’analisi completa dei dati CheckMate -816 disponibili, che condividerà con le autorità regolatorie e in una conferenza medica. I dati precedenti del trial erano stati presentati all’American Association for Cancer Research del 2021 e all’American Society of Clinical Oncology Annual Meetings del 2021.

La teoria per l’uso dell’immunoterapia nell’impostazione neoadiuvante è che la presenza di cellule tumorali durante il trattamento immunoterapico potrebbe creare una risposta immunitaria più forte, rendendo il trattamento più efficace contro un tumore primario. Consentirebbe ancora di prendere di mira le micro-metastasi nascoste.

Bristol Myers Squibb sta studiando l’uso dell’immunoterapia in questo contesto, così come l’impostazione adiuvante e peri-operatoria, e in combinazione con la chemioradioterapia.

In altri studi, Opdivo ha mostrato efficacia nel setting neoadiuvante o adiuvante per il cancro ai polmoni, il cancro alla vescica, il cancro alla giunzione esofagea/gastroesofagea e il melanoma.

“CheckMate -816 è il primo studio di Fase III con una combinazione basata sull’immunoterapia a dimostrare un beneficio statisticamente significativo e clinicamente rilevante come trattamento neoadiuvante per i pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule non metastatico”, ha dichiarato Abderrahim Oukessou, vicepresidente, responsabile dello sviluppo dei tumori toracici, BMS. “La combinazione di nivolumab più la chemioterapia ha prima mostrato un miglioramento statisticamente significativo nel tasso di risposta completa patologica senza impatto sugli esiti chirurgici e ora ha esteso il tempo che i pazienti vivono liberi da progressione della malattia, recidiva o morte. I dati di sopravvivenza libera da eventi del CheckMate -816 rafforzano l’evidenza del potenziale delle terapie basate su nivolumab di migliorare gli esiti clinici a lungo termine quando utilizzate nelle fasi iniziali dei tumori non metastatici”.

I due tipi di cancro al polmone sono non a piccole cellule e a piccole cellule. Il NSCLC è la forma più comune, e costituisce l’84% dei casi di cancro al polmone diagnosticati. I casi non metastatici costituiscono la maggioranza delle diagnosi di NSCLC, circa il 60%. Molti pazienti con NSCLC non metastatico sono curati dalla chirurgia, ma dal 30% al 55% hanno una recidiva e muoiono nonostante la chirurgia.