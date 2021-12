Lo spettacolo “Dinosauri in città” arriva a Roma

La grande produzione inglese “Dinosauri in città” a Roma dall’8 dicembre al 30 gennaio. Per la prima volta in Italia, uno spettacolo interattivo con giganteschi dinosauri animati

E’ nella Capitale, la grande produzione inglese, “Dinosauri in città”, a Roma dall’8 dicembre al 30 gennaio, uno spettacolo interattivo che travolge il pubblico in un viaggio esplorativo emozionale, ludico e didattico, nel mondo dei giganti della preistoria.

La tensostruttura si trova in zona parcheggio Ippodromo (Le Capanelle), La tensostruttura si trova in zona parcheggio Ippodromo (Le Capanelle), ampia ed arieggiata, si tratta di circa 1800 mq totali di esposizione con spazioso foyer di benvenuto, si potranno ammirare e interagire, con i modelli animatronici di dinosauri a grandezza naturale.

Visite con orario continuato: tutti i giorni dalle ore 15.00 alle ore 20.00; sabato e domenica e festivi dalle 10.00 alle 20.00. Saranno rispettate tutte le normative anti Covid vigenti, mascherina da portare con sè.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 3348979518 e visitare il sito www.dinosauriincitta.it

Dal Tyrannosaurus Rex lungo 13 metri, al Mamenchi lungo 22 metri, sono solo alcuni tra i dinosauri presenti in questa straordinaria produzione 2021, per la gioia di grandi e bambini appassionati del mondo giurassico, che torna nuovamente alla ribalta e che scuote un notevole interesse, anche per l’imminente uscita del terzo capitolo della saga Jurassic Park posticipato nel 2022 nelle sale cinematografiche.