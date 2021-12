Alla Coop in vendita il ciclamino solidale

Fino al 15 Dicembre, tramite l’acquisto di una piantina di Ciclamino presso i punti vendita Coop, si potrà sostenere Airalzh Onlus

Un’idea regalo floreale, profumata ma che, soprattutto, scalda il cuore. Una pianta di Ciclamino che, al tempo stesso, dà un contributo concreto alla Ricerca contro l’Alzheimer.

Fino al 15 Dicembre, infatti, in occasione delle festività natalizie, in tutti i punti vendita Coop sul territorio italiano, sarà possibile acquistare una piantina di Ciclamino. Per ogni pianta venduta sarà devoluto 1€ per sostenere gli sforzi in campo scientifico di Airalzh Onlus (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer), l’unica associazione che promuove e sostiene la ricerca medico-scientifica sulla malattia di Alzheimer ed altre forme di demenza a livello nazionale.

Dal 2016, con la campagna “Non ti scordar di Te”, Coop ha promosso numerose iniziative sul territorio volte a raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica sull’Alzheimer. La patologia, che in Italia colpisce più di 600.000 persone, è destinata a diffondersi sempre di più a causa dell’invecchiamento della popolazione. Entro il 2050, infatti, si calcola che ne sarà affetta 1 persona su 85 a livello mondiale, coinvolgendo 130 milioni di individui.

Acquistare una piantina di Ciclamini. Con questo piccolo gesto, ma significativo, sarà possibile sostenere Airalzh che, giorno dopo giorno, si impegna a migliorare la salute dei più anziani. La Ricerca non può aspettare, ma dev’essere sostenuta con l’aiuto concreto da parte di tutti noi.