Sessualità e trasgressione: Lombardia e Piemonte sul podio

Sessualità: sul podio della trasgressione Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia-Giulia secondo gli esperti di Incontri-ExtraConiugali.com

Lombardia, con l’85% di propensione al «bsdm soft»,Piemonte con l’83% e Friuli-Venezia-Giulia con l’82,5% si collocano sul podio della trasgressione nel nuovo sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato.

Seguono poi il Veneto con l’81%, l’Emilia Romagna con l’80,5%, il Lazio con il 79% e la Toscana con il 78%. Queste le regioni dove —più che nelle altre— gli italiani sono pronti ad utilizzare tutti gli espedienti possibili per rendere la loro vita sessuale più varia ed intrigante.

A metterlo in evidenza è un sondaggio sulla sessualità degli italiani realizzato durante la prima settimana di novembre 2021 proprio da Incontri-ExtraConiugali.com, su un campione di 2 mila persone di entrambi i sessi, rappresentativo della popolazione di età compresa tra i 25 ed i 64 anni (55,10% della popolazione totale), con un margine di errore di 2 punti percentuali ad un livello di confidenza del 95%.

«Il sadomaso è in grado di riaccendere la passione. Le coppie ed i matrimoni che non hanno mai dovuto fare i conti con la voglia di trasgredire —ed anche di tradire— sono invece quelle che funzionano di meno» spiega il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Sempre più sessuologi e psicologi sostengono che la scappatella in determinate circostanze non nuoccia al matrimonio ma paradossalmente lo consolidi. Tradire diventa sempre più spesso un modo efficace per combattere la noia, vero nemico delle coppie e soprattutto di quelle unite ormai da molti anni.

«Il tradimento è l’imprevisto che porta a guardare l’altro con rinnovata curiosità, rimettendo tutto in discussione, anche se stessi» ricalca il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Secondo il sondaggio a volere trasgredire è una percentuale elevatissima di italiani: alla domanda “Ti piacerebbe fare qualcosa di trasgressivo?”risponde «sì» (media nazionale) il 95% degli uomini e l’88% delle donne.

Nel desiderio degli italiani—però— la relazione extraconiugale da sola non basta più. Ormai il tradimento è sdoganato, lo fanno tutti.

Alla domanda a risposte multiple “Cosa vorresti fare di trasgressivo?” l’83% degli uomini ed il 69% delle donne esprime infatti la sua preferenza per il «sadomaso soft», (ma solo il 17% degli uomini ed il 24% delle donne è disposto a parlarne con il partner).

Al secondo posto delle fantasie di trasgressione, per il 67% degli uomini e per il 72% delle donne, ci sono invece le «pratiche che non si sono mai sperimentate con il partner». Ed al terzo posto, per il 68% degli uomini e per il 69% delle donne, c’è il «sesso all’aperto oppure in un luogo insolito».

Seguono i «giochi di ruolo» entusiasmano il 58% degli uomini ed il 65% delle donne, il «gioco con oggetti» il 53% degli uomini ed il 64% delle donne ed il «tradimento» come “trasgressione in sé” convince il 38% degli uomini ed il 35% delle donne.

Poi ancora, ci sono le preferenze per la «relazione a tre» (23% degli uomini e 18% delle donne), lo «scambio di coppia» (12% degli uomini e 7% delle donne), il «voyeurismo» (13% degli uomini e 5% delle donne) e l’«esibizionismo» (4% degli uomini e 12% delle donne).

Ad ammettere una predilezione per il «sesso estremo» (bdsm pesante) è invece solo il 6% degli uomini ed il 3% delle donne. «Percentuali che comunque non sono poi così basse. Anche se più in generale per gli italiani il sadomaso è solo un gioco» puntualizza Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.