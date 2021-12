Novo Nordisk acquista la biotech Dicerna

L’azienda danese Novo Nordisk ha stipulato un accordo definitivo per acquisire la biotech statunitense Dicerna Pharmaceuticals

La danese Novo Nordisk ha stipulato un accordo definitivo per acquisire la biotech Usa Dicerna Pharmaceuticals per 38,25 dollari per azione in contanti e un valore totale di circa 3,3 miliardi di dollari. L’acquisto si basa su una collaborazione di ricerca iniziata nel 2019 per sviluppare terapie per il trattamento delle malattie cardio-metaboliche legate al fegato utilizzando la piattaforma tecnologica GalXC di Dicerna che sfrutta la RNA interference (RNAi).

Attraverso l’RNAi (interferenza dell’RNA), specifiche molecole di RNA a doppio filamento inibiscono l’espressione dei geni che causano la malattia. L’RNAi prende di mira l’RNA messaggero (mRNA), che consegna il gene che codifica al sistema della cellula che crea le proteine, cioè ai ribosomi.

Il prezzo di acquisto rappresenta un premio dell’80% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Dicerna il 17 novembre. La transazione, che è stata approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le società, dovrebbe chiudersi nel quarto trimestre.

Marcus Schindler, chief scientific officer di Novo Nordisk, ha osservato che l’acquisizione “accelera la nostra ricerca in ambito RNAi ed espande l’utilizzo della tecnologia RNAi”. Le terapie basate sull’RNAi di Dicerna vengono sviluppate per silenziare selettivamente i geni che causano o contribuiscono alla malattia, mentre la piattaforma tecnologica dell’azienda consente l’accesso ai bersagli intracellulari della malattia attraverso i tipi di cellule e tessuti epatici ed extraepatici.

“Abbiamo il potenziale per espandere la nostra pipeline – prosegue Schindler – e fornire farmaci di precisione che cambiano la vita alle persone che vivono con malattie croniche come il diabete, l’obesità, le malattie cardiovascolari e NASH, così come le malattie rare come i disturbi endocrini e i disturbi emorragici”, ha detto Schindler in una dichiarazione.

La collaborazione originale comprendeva più di 30 obiettivi per le cellule epatiche con il potenziale di fornire una serie di candidati clinici per i disturbi tra cui la steatoepatite non alcolica, il diabete di tipo 2, l’obesità e le malattie rare. All’inizio di quest’anno, Dicerna ha detto che Novo Nordisk ha deciso il primo candidato su cui puntare, con studi clinici che dovrebbero iniziare nel 2022.

Il candidato terapeutico interno principale RNAi di Dicerna, nedosiran, ha recentemente incontrato l’endpoint primario di uno studio regiastrativo per il trattamento dell’iperossaluria primaria (PH). Tuttavia, le azioni dell’azienda sono state colpite quando i risultati hanno mostrato che mentre nedosiran era efficace nei pazienti con PH tipo 1, non ha offerto lo stesso beneficio in quelli con PH tipo 2.

Dicerna ha giù siglato accordi con un certo numero di aziende farmaceutiche, tra cui Alexion Pharmaceuticals, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly e Roche.

Il fondatore e amministratore delegato di Dicerna, Douglas Fambrough, ha detto che le due aziende hanno costruito un forte rapporto fin dalla creazione di quella collaborazione del 2019. La fusione delle aziende dovrebbe migliorare i continui sforzi di collaborazione e potenzialmente portare avanti nuove terapie per i pazienti.

“La combinazione dell’esperienza di Dicerna nella terapia RNAi e oligonucleotidica e dei dipendenti altamente qualificati con la leadership industriale di Novo Nordisk nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci per il trattamento di gravi malattie croniche ha il potenziale per accelerare ed espandere significativamente la nostra missione di fornire terapie RNAi GalXC a beneficio dei pazienti e di tutti i nostri stakeholder”, ha detto Fambrough.