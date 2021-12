Francesco Pecs in radio con “Contemporanea”

Francesco Pecs torna sulla scena musicale con “Contemporanea”, il nuovo singolo che anticipa il primo album di inediti del cantautore marchigiano

“Contemporanea” è il terzo singolo estratto dall’album d’esordio di Francesco Pecs, la cui uscita è prevista per l’inizio del 2022.

Il brano racconta gli ultimi momenti di amore e tenerezza di una coppia prima della separazione dovuta all’inizio di un master all’estero, nella gelida Germania, che fa riflettere chi canta sulla bellezza di amare e di avere qualcuno accanto e gli fa maledire la globalizzazione.

«Sono tanti, tantissimi gli amori finiti per la partenza improvvisa o programmata di uno dei due innamorati per qualche lavoro o master in capo al mondo» afferma Francesco Pecs. Ed è questo che rende la storia raccontata in questa canzone d’amore così…contemporanea.

BIOGRAFIA

Francesco Pecs è un cantautore, autore e rapper di Ancona. Inizia a parlare in terza persona già a 18 anni, nella sua prima e timida biografia artistica. Nel 2018 ha pubblicato due singoli in maniera indipendente: “Le gambe di Letizia” e “Mandarini”, ottenendo un riscontro positivo di pubblico. Nel 2018 si è classificato secondo al premio “Piero Ciampi” di Livorno, uno dei più importanti concorsi nazionali per cantautori emergenti, ricevendo una menzione speciale e l’invito a suonare per uno degli eventi del premio. Ha partecipato, grazie a due borse di studio, ai corsi da autore e compositore al CET di Mogol. Quello di Francesco Pecs è stato definito un “cantautorato agrodolce”, per il suo uso dell’ironia e per l’attenzione verso le sfaccettature della quotidianità.

Nel corso della sua attività dal vivo ha condiviso palchi e festival con Dargen D’Amico, Murubutu, Gianmaria Accusani, Angela Baraldi. Nel 2022 uscirà il suo primo disco, “Ah! Fantasia”, per l’etichetta Nufabric Records.